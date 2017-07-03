МИНСК, 4 июл — Sputnik. Медицинские офисы компании "Инвитро" восстановили свою работу после проблем с IT-системой компании, вызванных вирусом Petya.

Компания "Инвитро", представленная в пяти странах постсоветского пространства, была вынуждена приостановить работу из-за атаки вирусом Petya на минувшей неделе.

Уже во вторник 4 июля компания "Инвитро" восстановила свою работу — IT-система фирмы была отлажена спустя несколько дней после сбоя. Одновременно компания возобновила работу в Беларуси и других странах, где продолжает работать.

На данный момент в "Инвитро" не до конца восстановлены базы данных — пациенты не могут получить результаты всех анализов. Пока в компании не могут и проводить срочные исследования.

Вирусы Petya, или ExPetr (так его назвала "Лаборатория Касперского"), угрожают финансовым и бухгалтерским подразделениям. Зараженные файлы присылаются под видом резюме, финансовых отчетов и другой документации. Также их маскируют под архив с документами.

Работа вируса привела к сбою в крупных компаниях и даже ведомствах России и Украины. Следы Petya были обнаружены и в Беларуси, однако серьезных воздействий на информационную систему республики удалось избежать.