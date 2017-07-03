﻿ Медкомпания "Инвитро" восстановила свою работу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Медкомпания "Инвитро" восстановила свою работу

04.07.2017 10:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 июл — Sputnik. Медицинские офисы компании "Инвитро" восстановили свою работу после проблем с IT-системой компании, вызванных вирусом Petya.

Компания "Инвитро", представленная в пяти странах постсоветского пространства, была вынуждена приостановить работу из-за атаки вирусом Petya на минувшей неделе.

Уже во вторник 4 июля компания "Инвитро" восстановила свою работу — IT-система фирмы была отлажена спустя несколько дней после сбоя. Одновременно компания возобновила работу в Беларуси и других странах, где продолжает работать.

На данный момент в "Инвитро" не до конца восстановлены базы данных — пациенты не могут получить результаты всех анализов. Пока в компании не могут и проводить срочные исследования.

Вирусы Petya, или ExPetr (так его назвала "Лаборатория Касперского"), угрожают финансовым и бухгалтерским подразделениям. Зараженные файлы присылаются под видом резюме, финансовых отчетов и другой документации. Также их маскируют под архив с документами.

Работа вируса привела к сбою в крупных компаниях и даже ведомствах России и Украины. Следы Petya были обнаружены и в Беларуси, однако серьезных воздействий на информационную систему республики удалось избежать.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причиной сбоев в работе крупной сети лабораторной и функциональной диагностики стал вирус Petya.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Продолжение "Ликвидации" будут снимать, возможно, уже не в Одессе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика