Могилевские активисты добились приостановки вырубки деревьев в Печерском лесопарке

В Могилеве вырубка деревьев в Печерском лесопарке приостановлена до изготовления лесоустроительного проекта.





19 декабря 2016 года стало известно, что Могилевский горисполком принял решение о вырубке 462 деревьев во втором квартале Печерского лесопарка с целью «улучшения условий проживания горожан, а также предотвращения аварийных ситуаций». В январе 2017 года около десятка человек вошли в созданную тогда же инициативную группу, выступающую за сохранение Печерского лесопарка. В феврале они обратились в Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси с просьбой поддержать предложение о необходимости объявления лесопарка особо охраняемой территорией. Территория Печерского лесопарка может рассматриваться как потенциальный памятник природы республиканского или местного значения, говорится в заключении Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси от 12 июня.

Как сообщил БелаПАН один из активистов гражданской инициативы «Сохраним Печерский лесопарк» Николай Казаков, в июне ими было направлено обращение в Могилевскую городскую инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды о том, что данный лесопарк имеет большие шансы стать памятником природы местного либо республиканского значения.

«Нами были указаны недочеты, которые проводятся при вырубке. После этого состоялся круглый стол с участием „Могилевзеленстроя“, городской инспекции охраны окружающей среды и представителей движения „Сохраним Печерский лесопарк“. На этом круглом столе было принято решение приостановить все работы по лесопарку до разработки лесоустроительного проекта. Лесоустроительный проект будет разработан с учетом всех требований, предъявляемых к этой территории, в том числе как к потенциальному памятнику природы», — рассказал Казаков, отметив, что данный проект планируется изготовить в декабре.

Он также отметил, что активисты встречались с зампредседателя Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Константином Тепляковым, с которым было найдено полное взаимопонимание, что «Печерским лесопарком нужно заниматься профессионально, с учетом всех нюансов, которые на этой территории находятся».

Замначальника городской инспекции Игорь Бородько подтвердил БелаПАН, что вырубка деревьев в Печерском лесопарке приостановлена до изготовления лесоустроительного проекта.

Согласно изменениям в генеральном плане Могилева, которые 20 апреля утвердил Александр Лукашенко, Печерский лесопарк меняет свой статус. Теперь он становится просто парком, что предусматривает совершенно иной порядок землепользования.

Печерский лесопарк расположен в северо-западной части Могилева в долине реки Дубровенки (приток Днепра), на которой искусственно создано Печерское озеро. В лесопарке проводятся общегородские праздники, спортивные состязания.