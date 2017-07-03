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Какая справка нужна для поступления в вузы Беларуси

04.07.2017 11:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 июл — Sputnik. Подача документов в вузы Беларуси начнется 12 июля, а одним из главных документов, наравне с сертификатами ЦТ и аттестатом, является медсправка о состоянии здоровья.

Какая справка нужна для поступления в вузы Беларуси
© Sputnik / Виктор Толочко
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При поступлении в высшие учебные заведения Беларуси абитуриенты должны предоставлять в приемные комиссии медицинские справки, которые специально оформляются в течение лета.

Так, большинству абитуриентов для поступления необходимо сдать общий анализ крови и мочи, флюорографию и ЭКГ. Участковый врач может назначить и иные обследования.

Кроме того, в рамках подготовки справки для поступления в вузы необходимо пройти осмотр у ортопеда (хирурга), невролога, офтальмолога, оториноларинголога, стоматолога и, для девушек, гинеколога. Осмотр врачей также может быть дополнительно назначен терапевтом.

Во взрослых поликлиниках для подготовки справки выделяют отдельные часы в течение дня — их можно узнать в регистратуре. Первым делом для получения справки во взрослой поликлинике необходимо идти в доврачебный кабинет, в детской — к подростковому врачу или участковому терапевту.

В справке для поступления в вузы должно быть написано, что он может обучаться на выбранных специальностях. Медицинский документ заверяется печатью завотделением или ВКК.

 
Теги: Минск
 
 
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В справке для поступления должно быть указано, в каких профессиях абитуриент может попробовать себя.

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