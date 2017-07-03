Зашел в незапертую дверь. В Гомеле школьник подозревается в убийстве мужчины

Странная и не совсем пока объяснимая трагедия произошла в ночь с субботы на воскресенье в Гомеле. 16-летний подросток подозревается в том, что зашел в одну из комнат общежития, расположенного на улице Владимирова и зарезал находящегося там незнакомого мужчину. Подробности сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Следователи устанавливают мотив и обстоятельства совершенного преступления. Допрашиваются свидетели, собирается характеризующий материал на подозреваемого и его родителей. Решается вопрос о предъявлении подростку обвинения и применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении школьника возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Известно, что подозреваемый воспитывался в неполной семье, так как мать лишена родительских прав. Отец подростка привлекался к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию сына. Семья состоит на внутришкольном учете как находящаяся в социально-опасном положении. Несовершеннолетний состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

В момент совершения преступления подросток находился в состоянии алкогольного опьянения.