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Зашел в незапертую дверь. В Гомеле школьник подозревается в убийстве мужчины

04.07.2017 12:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Странная и не совсем пока объяснимая трагедия произошла в ночь с субботы на воскресенье в Гомеле. 16-летний подросток подозревается в том, что зашел в одну из комнат общежития, расположенного на улице Владимирова и зарезал находящегося там незнакомого мужчину. Подробности сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Следователи устанавливают мотив и обстоятельства совершенного преступления. Допрашиваются свидетели, собирается характеризующий материал на подозреваемого и его родителей. Решается вопрос о предъявлении подростку обвинения и применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении школьника возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Известно, что подозреваемый воспитывался в неполной семье, так как мать лишена родительских прав. Отец подростка привлекался к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию сына. Семья состоит на внутришкольном учете как находящаяся в социально-опасном положении. Несовершеннолетний состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

В момент совершения преступления подросток находился в состоянии алкогольного опьянения.

 
Теги: Гомель
 
 
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Странная и не совсем пока объяснимая трагедия произошла в ночь с субботы на воскресенье в Гомеле. 16-летний подросток зашел в одну из комнат общежития,...

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