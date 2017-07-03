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В Брестской больнице от пневмонии скончался молодой десантник

04.07.2017 12:10 — Новости Общества | Tut.by  
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30 июня в больнице скончался военнослужащий 38-й гвардейской десантно-штурмовой бригады Алексей Опекун. Об этом на горячую линию TUT.BY сообщила читательница.


Фото: vk.com

В Брест 18 летний Алексей Опекун приехал из Гродно. Службу проходил в 38-ой бригаде. По неофициальным данным незадолго до трагедии у парня поднялась высокая температура. 30 июня его доставили в больницу. Несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось. Он скончался в тот же день в больнице.

— Он очень хотел пойти в армию. Это была его мечта, — сообщила TUT.BY родственница Алексея, — Он стремился к этому, звонил нам каждое воскресенье. Ему там все нравилось и он был очень доволен. Он даже никуда после школы не поступал — хотел пойти служить именно в ВДВ. Хотел, конечно, в Минск, но так получилось, что попал в Брест.

По словам собеседницы, во время службы брат регулярно созванивался с родителями, но на здоровье не жаловался:

— В последнее воскресенье (25 июня — Прим.TUT.BY) он звонил и сказал, что было жарко. Они бежали и им разрешили искупаться в холодной воде".

В пресс-службе Министерства Обороны TUT.BY подтвердили факти смерти молодого человека. Предварительный диагноз — пневмония.

— Проверку по данному факту проводит управление Следственного комитета по Брестской области, — сообщил пресс-секретарь главного управления идеологической работы Минобороны Владимир Макаров, добавив, что военное ведомство приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Проверку по факту гибели проводит Следственный комитет.

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