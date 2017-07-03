Лукашенко назначил нового главу Минского облисполкома

Новым председателем Минского областного исполнительного комитета назначен Анатолий Исаченко.

Президент не считает, что область преуспела в своем развитии.

«Область немалая, это половина страны. Я не могу сказать, что область преуспела в своем развитии. Вы, наверное, это почувствовали, работая помощником. Но каждый губернатор что-то привносил для развития Минской области», – сказал президент.

Он также отметил, что Анатолий Исаченко имеет необходимый опыт и знания для работы на данном посту.

Президент подчеркнул, что новый глава облисполкома может рассчитывать на его помощь.

«Разберитесь на месте, посмотрите на ситуацию еще раз, уже с этой высоты. Доложите о своих замыслах совету депутатов. Расскажите, в каком направлении будем действовать», – добавил Александр Лукашенко.

Напомним, Исаченко до этого времени занимал пост помощника президента Беларуси – инспектора по Минской области, на который был назначен в декабре 2016 года.

24 мая 2017 года предыдущий глава Минской области, Семен Шапиро, был освобожден от должности председателя Миноблисполкома в связи с переходом на другую работу. Он был назначен председателем Федерации хоккея, сменив на этом посту главного пограничника Беларуси Игоря Рачковского. Лукашенко отметил, что от Шапиро теперь ждут большой работы.

Кандидатура Исаченко будет выдвинута на утверждение на сессии Минского областного Совета депутатов 5 июля.