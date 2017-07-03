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Результаты ЦТ по физике появились онлайн

04.07.2017 13:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 июл — Sputnik. Результаты централизованного тестирования (ЦТ) по физике стали доступны на сайте Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) днем во вторник.

Результаты ЦТ по физике появились онлайн
© Sputnik / Виктор Толочко
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Абитуриенты уже получили результаты большинства предметов централизованного тестирования — в том числе государственные и иностранные языки, математику, биологию и химию.

Во вторник днем на сайте РИКЗ появились результаты ЦТ по физике. Смс-сообщения с баллами абитуриентам пришли уже вечером в понедельник — однако только тем, кто подписан на рассылку института.

Как ожидается, в ближайшее время появятся и результаты ЦТ по истории Беларуси, а также географии и всемирной истории.

Сертификаты ЦТ начнут выдавать уже 10 июля в пунктах проведения испытания.

 
Теги: Минск
 
 
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Абитуриенты могут узнать свои результаты за тестирование на сайте РИКЗ.

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