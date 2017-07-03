Результаты ЦТ по физике появились онлайн

МИНСК, 4 июл — Sputnik. Результаты централизованного тестирования (ЦТ) по физике стали доступны на сайте Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) днем во вторник.



© Sputnik / Виктор Толочко Регистрация для резервной сдачи ЦТ завершается в Беларуси

Абитуриенты уже получили результаты большинства предметов централизованного тестирования — в том числе государственные и иностранные языки, математику, биологию и химию.

Во вторник днем на сайте РИКЗ появились результаты ЦТ по физике. Смс-сообщения с баллами абитуриентам пришли уже вечером в понедельник — однако только тем, кто подписан на рассылку института.

Как ожидается, в ближайшее время появятся и результаты ЦТ по истории Беларуси, а также географии и всемирной истории.

Сертификаты ЦТ начнут выдавать уже 10 июля в пунктах проведения испытания.