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Результаты ЦТ по физике появились онлайн
04.07.2017 13:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 июл — Sputnik. Результаты централизованного тестирования (ЦТ) по физике стали доступны на сайте Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) днем во вторник.
© Sputnik / Виктор Толочко
Абитуриенты уже получили результаты большинства предметов централизованного тестирования — в том числе государственные и иностранные языки, математику, биологию и химию.
Во вторник днем на сайте РИКЗ появились результаты ЦТ по физике. Смс-сообщения с баллами абитуриентам пришли уже вечером в понедельник — однако только тем, кто подписан на рассылку института.
Как ожидается, в ближайшее время появятся и результаты ЦТ по истории Беларуси, а также географии и всемирной истории.
Сертификаты ЦТ начнут выдавать уже 10 июля в пунктах проведения испытания.
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Абитуриенты могут узнать свои результаты за тестирование на сайте РИКЗ.
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