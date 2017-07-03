150 человек и дни подготовки: как БТ готовило эфир парада к 3 июля

Беларусь в понедельник с размахом отметила главный госпраздник — День Независимости. Посмотреть 3 июля было на что — и салют, и гуляния в городах и селах, но ключевое событие праздника, своего рода "гвоздь программы" — парад в центре Минска.

Тысячи минчан вышли лично посмотреть на парад вместе с президентом Александром Лукашенко, членами правительства и дипломатами. Но большинство зрителей наблюдали за ним в телеэфире. Sputnik провел парад вместе с Белтелерадиокомпанией и узнал, как готовят трансляцию парада ко Дню Независимости, которую потом показывают не только все телеканалы страны, но и в других странах.



© Sputnik / Виктор Толочко Чтобы белорусы 3 июля смогли посмотреть парад, только от Белтелерадиокомпании трудились около полутора сотен человек

+16, ведущие — в легких платьях

Парад телевизионщики "отрабатывали" с нескольких точек. Конечно, одна из них — прямо около стелы. Уже за час до начала действа здесь готовились к включениям как журналисты АТН, так и комментаторы парада — именно их голоса вы и слышали в эфире: Виктория Сенкевич и Юрий Гроеров. И если Юрия от холода спасал костюм, Виктории приходилось несладко.

"Холодно", — призналась Сенкевич, одетая празднично, но совсем не для июльской прохлады.



© Sputnik / Виктор Толочко Незадолго до включения трансляции ведущие шутили и поднимали друг другу настроение

Впрочем, уже через несколько минут телеведущая перестала потирать ладони — и вышла в эфир. По телекартинке догадаться о том, насколько ей холодно, было бы невозможно. В это же время "картинка" происходящего около трибун передавалась в передвижную телевизионную станцию (ПТС), расположившуюся в двадцати метрах.

В самой станции — десяток небольших экранов, на которые выведены изображения всех работающих камер. В режиме реального времени режиссер трансляции Татьяна Ширшова решает, какую "картинку" давать в эфир и что за чем должно следовать.

"Конечно, и мы готовились — уже готова последовательность, все четко спланировано. Переключается изображение за долю секунды — сколько времени надо, чтобы нажать кнопку", — пояснили в ПТС.



© Sputnik / Виктор Толочко Чем ближе к началу парада - тем напряженней становилась атмосфера в ПТС

Чем ближе к началу парада — тем более напряженная атмосфера была в ПТС: отвлекать от прямого эфира не должен никакой шорох. Особенно учитывая, что "картинку" берут все национальные телеканалы и даже российское ТВ, которое в этом году впервые показывало белорусский парад.

Подготовка — и под проливным дождем

В этот день эфир ведется сразу из двух студий — той самой легендарной "шестисотки", откуда выходят "Главный эфир" и "Добрай раніцы, Беларусь!" и специальная выездная студия АТН — около гостиницы "Планета", откуда виден весь парад.

"Здесь работают ведущие — Евгений Перлин и Юлия Перцова. Приходят гости — например, уже были директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов и наша прославленная спортсменка Наталья Цилинская. Такая интерактивная форма обогащает эфир — не только сухая новостная констатация факта, но и мнение известных людей о том, что они видят, чувствуют в День Независимости", — пояснили сотрудники АТН.



© Sputnik / Виктор Толочко В специальной выездной студии АТН работали Евгений Перлин и Юлия Перцова

Работать в специальной студии под открытым небом не очень легко: по-прежнему холодно, и вне кадра Перцова кутается то в шарф, то в свою куртку. Ветер усложняет работу не только ведущим, но и звукорежиссерам — микрофоны просто "задувает" и приходится проявить чудеса мастерства, чтобы этого не услышал зритель".

"Готовились долго. Позавчера часов десять, а вообще — несколько дней часами. Военные дважды репетировали парад и мы вместе с ними, чтобы все прошло на высшем уровне", — рассказал режиссер Вячеслав Орловский.

Сам Орловский работает на парадах с начала нулевых — и с тех пор и само действо, и его телетрансляция становятся все лучше.



© Sputnik / Виктор Толочко Парад телевизионщики "отрабатывали" с нескольких точек

Подольше с режиссером поговорить не удалось — он быстро нырнул в ПТС, откуда снова начался эфир новостного выпуска.

К слову, для того, чтобы парад в честь Дня Независимости могли посмотреть миллионы человек, 3 июля только от Белтелерадиокомпании в сумме трудились около полутора сотен человек. Если умножить это число на количество часов подготовки — в сумме тысячи часов работы ради того, чтобы люди в любой точке мира смогли увидеть главный государственный праздник Беларуси.