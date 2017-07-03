В Светлогорске рабочий в строящемся доме упал в шахту лифта

ЧП произошло днем 30 июня в строящемся доме на улице Шоссейной в Светлогорске. 39-летний рабочий упал в шахту лифта и получил серьезные травмы, сообщает Ranak.by.

Известно, что мужчина трудится газосварщиком в одном из подразделений ОАО «Строительный трест № 20», на объекте выполнял подсобные работы.

Ему необходимо было осмотреть шахту лифта изнутри, чтобы устранить недостатки на стенах. Для этого он хотел стать на кабину лифта, так как думал, что лифт находится на втором этаже, но кабина оказалась на нулевом.

Пострадавший с тяжелейшими травмами, среди которых — переломы ребер, костей таза и повреждение почки, был доставлен в хирургическое отделение Светлогорской районной больницы. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

Известно, что рабочий был трезв. Проводится доследственная проверка.