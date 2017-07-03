Симоньян: противостоять фейкам в одиночку невозможно

МИНСК, 4 июл — Sputnik. Средства массовой информации России и Китая могут вместе противостоять фейковым новостям, заявила главный редактор международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян во время третьего форума СМИ двух стран.

Журналист уверена: сегодня остается не так много голосов, которые могли бы противостоять "мейнстримовской одинаковой истории" и поддельным новостям — наподобие сообщений про сирийского мальчика Омрана.



© Sputnik Алексей Куденко Симоньян прокомментировала доклад Пентагона о влиянии Sputnik и RT

"Вот типичный пример с мальчиком Омраном. Вы видели, конечно, эту картинку: этот мальчик весь в крови и в копоти, который стал символом западного мейнстрима в борьбе с так называемым режимом Асада. Мы нашли семью этого мальчика, эта семья поддерживает режим Асада", — напомнила главред Sputnik.

Семья мальчика, отметила Симоньян, рассказала о том, что "гуманитарные организации выхватили буквально этого мальчика у них из рук, не дав оказать ему первую помощь, фотографировали, отдали это журналистам, растиражировали эту историю, которая является абсолютнейшим фейком".

Десятки тысяч СМИ рассказали эту историю, отметила Симоньян, а противостоять подобному распространению лживой информации в одиночку невозможно.

"Мы можем это делать только вместе. В данном случае вместе и с помощью китайских СМИ", — добавила Симоньян.

Высказалась главред и о доступе китайской аудитории к российским СМИ. По словам Симоньян, в России можно без проблем смотреть китайские телеканалы.

"В России, по факту, любой человек может смотреть китайское телевидение в любой момент. Мы очень надеемся, что с все возрастающим доверием и такой хорошей близостью между нашими странами и нашими лидерами, этот вопрос будет решен, и мы будем наблюдать значительный рост возможности народа Китая познакомиться с нашими СМИ", — заключила Симоньян.