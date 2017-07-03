На Минске прошел парад ко Дню независимости. Фоторепортаж">параде в День независимости в Минске была не только военная, но и гражданская часть. Зрителям показали танец тракторов, свою продукцию продемонстрировали белорусские предприятия. Компания «Керамин», например, — ванны, умывальники и унитазы, «Атлант» — холодильники и стиральные машины, мясокомбинаты — тушенку. Главный режиссер-постановщик гражданской части праздничного шествия, художественный руководитель Молодежного театра эстрады Вячеслав Панин объяснил, кто решал, что именно и как будут представлять производители.





Вячеслав Панин в комментарии TUT.BY заметил, что доволен тем, как прошел парад.

— Очень качественная работа была. Единогласно все оценили после парада, все были очень довольны. Я помню первые парады техники еще на площади Независимости. Мы тогда стояли и смотрели на это унылое зрелище. Это было лет 17−20 назад. Шли друг за другом автобусы, троллейбусы, машины, уныло шли, не оформлены, там пару флажков торчало. А сейчас все-таки какая-то креативность появилась в этом движении. Было интересно смотреть, — заметил он.

Главный режиссер-постановщик гражданской части шествия обратил внимание, что в этом году перед ним стояла задача «поставить яркую-яркую точку в этом праздничном шествии, состоящем из военного парада, парада гражданской техники и заключительного номера на 2,5 тысячи человек».

— Это правильно, потому что главная функция любого праздника — это ориентация общества на определенные ценности.





Он заметил, что сложностей в подготовке шествия не было, но были небольшие организационные трудности.

— Одни отвечают за людей (это учебные заведения), другие — за костюмы, художественное оформление делает город — все нужно состыковать… Но все отлично работали. Если что-то возникало, то тут же все исправляли.



Фото: группа в Facebook «Чай з малинавым варэннем»

Режиссер говорит: предприятия сами решали, какую продукцию будут показывать. Например, на прогонах унитазов от «Керамина» не было, инсталляция появилась на самом параде.

— Я даже не знал об этом, это была их инициатива. Можно было унитазы и не выставлять.

— Там даже ершик был…

— Это «Керамин» собственную инициативу проявил. Понимаете, в праздниках много инициатив — за всем не уследишь… Производят они эту продукцию, что в этом страшного? Проехали и забыли. В прошлое не заглядывайте, смотрите в будущее.

По его словам, хорошо себя представили производители молочной продукции: «они сделали большие банки, этикетки». То есть обыграли и показали продукцию не в натуральном размере, а в несколько раз больше.

— Если бы был не натуральный унитаз, а его увеличили, и туда смывались все наши пороки… Вот это был бы художественный образ.

Он еще раз подчеркнул: в том, что предприятия показали свою продукцию, как она есть, нет ничего страшного.

— Знаете, сколько стоит оформить одну машину? Примерно 100 млн рублей по старому (до деноминации, а сегодня это примерно 10 тысяч рублей. — Прим. TUT.BY).





По словам Вячеслава Панина, чтобы хорошо оформить машину, важна не только работа художника.

— Там сложный крепеж, потому что при торможении съедет. Понимаете? А это же все стоит ровненько, как бы машина не двигалась. Это большая сварная конструкция, ее надо инженерам рассчитать, художнику сделать эскиз. Плюс печатная продукция: плакаты, флажки. Это все же деньги.