На вечер вторника синоптики объявили штормовое предупреждение

На вторую половину вторника, 4 июля, в период с 15 до 21 часа объявлено штормовое предупреждение, оранжевый уровень опасности. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.





На большей части территории Беларуси во второй половине дня ожидаются грозы. При грозах в отдельных районах сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 метров в секунду.

В Минске во второй половине дня, в период с 15 до 22 часов, также ожидаются грозы, при грозе - шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 метров в секунду.

Неблагоприятные условия сохранятся в ночь со вторника на среду.

Напомним, по прогнозам синоптиков, погода в Беларуси улучшится только ближе к воскресенью .

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