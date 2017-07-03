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На вечер вторника синоптики объявили штормовое предупреждение
04.07.2017 15:38 — Новости Общества | Tut.by
На вторую половину вторника, 4 июля, в период с 15 до 21 часа объявлено штормовое предупреждение, оранжевый уровень опасности. Об этом
На большей части территории Беларуси во второй половине дня ожидаются грозы. При грозах в отдельных районах сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 метров в секунду.
В Минске во второй половине дня, в период с 15 до 22 часов, также ожидаются грозы, при грозе - шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 метров в секунду.
Неблагоприятные условия сохранятся в ночь со вторника на среду.
Напомним, по прогнозам синоптиков, погода в Беларуси улучшится только
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На большей части территории Беларуси во второй поовине дня ожидаются грозы. При грозах в отдельных районах сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до...
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