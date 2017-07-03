Житель Бреста, который справил нужду на крыльце райотдела милиции, получил срок

Суд Московского района Бреста огласил приговор по обвинению 20-летнего жителя города в злостном хулиганстве.

Обвиняемый ранее был судим за злостное хулиганство, соучастие в мошенничестве и грабеже. По приговору суда Ленинского района ему назначили 3 года «химии». Однако до места отбывания наказания он не доехал и совершил новое преступление.

26 мая он с отцом и другом ехал в такси. Все были выпившими. В дороге товарищу стало плохо и его стошнило в салоне автомобиля. Таксист свернул с намеченного маршрута и завез компанию в Московский райотдел милиции. Пока с товарищем беседовали правоохранители, обвиняемый вышел на крыльцо перекурить. Здесь парень зашел в угол под камеру видеонаблюдения и справил нужду. Затем, с приспущенными штанами, он сделал несколько шагов назад — чтобы оголенная нижняя часть тела попала на камеру видеонаблюдения.

Действия молодого человека не остались незамеченными. Сразу же на крыльцо вышли сотрудники милиции, которые провели нарушителя в райотдел.

На суде парень искренне раскаялся. Свои действия он объяснил алкогольным опьянением.

«Суд Московского района Бреста признал молодого человека виновным по ч.2 ст. 339 УК и назначил два года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщил помощник прокурора Бреста Егор Кронда.

При назначении наказания суд учел не отбытый срок по прошлым статьям.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.