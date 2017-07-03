Министр по налогам: поддерживаем запрет на играть в казино тем, кто младше 21 года

Министерство по налогам и сборам Беларуси поддерживает предложение запретить играть в казино лицам младше 21 года, сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА .

По словам министра, МНС как орган управления, реализующий государственную политику в сфере игорного бизнеса, принимает все меры для защиты населения от негативного влияния игорного бизнеса.

— Понимая важность поднятого вопроса, МНС поддерживает предложение по увеличению возрастного порога для посещения игорных заведений и установлению запрета на допуск в игорное заведение лиц, не достигших 21-летнего возраста, — отметил Сергей Наливайко.

В МНС деятельность в сфере игорного бизнеса считают социально опасной, поскольку она связана с таким негативным проявлением, как игровая зависимость. Для нивелирования негативного воздействия азартных игр на население принят ряд мер: посещать игорные заведения запрещено несовершеннолетним, введен механизм самоограничения, то есть человек сам может подать заявление, чтобы его не пускали в игорные заведения страны. Кроме того, с 28 августа вступят в силу нормы , позволяющие по решению суда (соответствующее заявление могут подать члены семьи или другие лица) ограничивать игроманов в посещении казино и участии в азартных играх.