ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министр по налогам: поддерживаем запрет на играть в казино тем, кто младше 21 года

04.07.2017 16:26 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Министерство по налогам и сборам Беларуси поддерживает предложение запретить играть в казино лицам младше 21 года, сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

По словам министра, МНС как орган управления, реализующий государственную политику в сфере игорного бизнеса, принимает все меры для защиты населения от негативного влияния игорного бизнеса.

— Понимая важность поднятого вопроса, МНС поддерживает предложение по увеличению возрастного порога для посещения игорных заведений и установлению запрета на допуск в игорное заведение лиц, не достигших 21-летнего возраста, — отметил Сергей Наливайко.

В МНС деятельность в сфере игорного бизнеса считают социально опасной, поскольку она связана с таким негативным проявлением, как игровая зависимость. Для нивелирования негативного воздействия азартных игр на население принят ряд мер: посещать игорные заведения запрещено несовершеннолетним, введен механизм самоограничения, то есть человек сам может подать заявление, чтобы его не пускали в игорные заведения страны. Кроме того, с 28 августа вступят в силу нормы, позволяющие по решению суда (соответствующее заявление могут подать члены семьи или другие лица) ограничивать игроманов в посещении казино и участии в азартных играх.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство по налогам и сборам Беларуси поддерживает предложение запретить играть в казино лицам младше 21 года, сообщил министр по налогам и сборам Сергей...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Житель Бреста, который справил нужду на крыльце райотдела милиции, получил срок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика