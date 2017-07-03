МИНСК, 4 июл — Sputnik. Декрет президента №3 "О предупреждении социального иждивенчества" концептуально пересматривается, сообщил во вторник глава Министерства по налогам и сборам Беларуси Сергей Наливайко.

Чиновники перерабатывают декрет №3 по требованию президента. По словам Наливайко, документ пересматривается концептуально.



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"Основной упор делается на содействии в трудоустройстве тем, кто хочет трудоустроиться, на ресоциализацию людей, ведущих асоциальный образ жизни", — сказал Наливайко в ходе конференции БелТА.

По словам министра, также "будут предприняты все меры по трудоустройству человека, его вовлечению в нормальный процесс взаимодействия с государством".

О конкретных изменениях в декрет №3 можно будет после принятия правок, заключил Наливайко.

Декрет "о тунеядстве" был принят в 2015 году : согласно его положениям, не участвовавшие долгое время в финансировании госрасходов граждане должны уплатить соответствующий сбор. Зимой и весной 2017-го из-за действия декрета по Беларуси прошла серия несанкционированных акций протеста.

В марте этого года Лукашенко распорядился на 2017 год не взимать сбор в рамках декрета и поручил доработать списки тех, кто должен его платить.