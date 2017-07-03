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Глава МНС рассказал, как изменится декрет "о тунеядцах"
04.07.2017 16:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 июл — Sputnik. Декрет президента №3 "О предупреждении социального иждивенчества" концептуально пересматривается, сообщил во вторник глава Министерства по налогам и сборам Беларуси Сергей Наливайко.
Чиновники перерабатывают декрет №3 по требованию президента. По словам Наливайко, документ пересматривается концептуально.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Основной упор делается на содействии в трудоустройстве тем, кто хочет трудоустроиться, на ресоциализацию людей, ведущих асоциальный образ жизни", — сказал Наливайко в ходе конференции БелТА.
По словам министра, также "будут предприняты все меры по трудоустройству человека, его вовлечению в нормальный процесс взаимодействия с государством".
О конкретных изменениях в декрет №3 можно будет после принятия правок, заключил Наливайко.
Декрет "о тунеядстве"
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По словам министра по налогам и сборам, упор в новой версии декрета президента будет сделан на трудоустройство.
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