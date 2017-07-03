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Стали известны результаты ЦТ по истории Беларуси
04.07.2017 17:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 июл — Sputnik. Результаты централизованного тестирования (ЦТ) по истории Беларуси начали приходить белорусским абитуриентам.
© Pixabay
Централизованное тестирование по истории Беларуси сдавали на прошедшей неделе немногим менее 24 тысяч человек.
Результаты ЦТ по предмету стали известны уже вечером 4 июля. Первыми свои баллы узнали подписанные на смс-рассылку Республиканского института контроля знаний (РИКЗ). На сайте организации данные с баллами появятся днем в среду.
ЦТ по истории Беларуси необходимо сдавать будущим филологам, лингвистам, журналистам, юристам и психологам.
Должны вскоре появиться и результаты ЦТ по всемирной истории, а также географии. Сертификаты тестирования начнут выдавать 10 июля, а подача документов в вузы стартует спустя два дня.
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Смс-сообщения со своими результатами получили подписавшиеся на рассылку абитуриенты, на сайте РИКЗ данные появятся в среду.
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