Стали известны результаты ЦТ по истории Беларуси

МИНСК, 4 июл — Sputnik. Результаты централизованного тестирования (ЦТ) по истории Беларуси начали приходить белорусским абитуриентам.



© Pixabay Результаты ЦТ по физике появились онлайн

Централизованное тестирование по истории Беларуси сдавали на прошедшей неделе немногим менее 24 тысяч человек.

Результаты ЦТ по предмету стали известны уже вечером 4 июля. Первыми свои баллы узнали подписанные на смс-рассылку Республиканского института контроля знаний (РИКЗ). На сайте организации данные с баллами появятся днем в среду.

ЦТ по истории Беларуси необходимо сдавать будущим филологам, лингвистам, журналистам, юристам и психологам.

Должны вскоре появиться и результаты ЦТ по всемирной истории, а также географии. Сертификаты тестирования начнут выдавать 10 июля, а подача документов в вузы стартует спустя два дня.