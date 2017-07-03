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Сдавать ЦТ в резервные дни будет более 700 абитуриентов

04.07.2017 17:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Более 700 абитуриентов зарегистрировалось для прохождения ЦТ в резервные дни, сообщил БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Николай Феськов.

— На резервное время в этом году зарегистрировалось 733 абитуриента. В прошлом году зарегистрировавшихся было 797 человек, — сказал Николай Феськов.

Проходить испытания по трем предметам будут 25 абитуриентов, 84 записались на тестирование по двум предметам.

По словам директора РИКЗ, по предметам абитуриенты распределись пропорционально основному этапу ЦТ. Больше всего поступающих будут сдавать русский зык — 226 человек, на математику зарегистрировались 134 абитуриента.

— Особенностью этого года является то, что для поступающих предоставлено три резервных дня, — отметил Николай Феськов. — Если в прошлом году абитуриентам позволялось сдать только один пропущенный по уважительной причине предмет, то в этом году в резервное время можно сдать все три предмета. В этом случае сохраняется возможность поступить в текущем году.

Основной этап централизованного тестирования закончился 2 июня испытанием по всемирной истории.

— Как и в предыдущие годы, все прошло организованно. Никаких чрезвычайных ситуаций не было, — отметил директор РИКЗ. — Надеюсь, что ЦТ в резервные дни — 6, 8, 10 июля — также пройдет успешно.

 
 
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Более 700 абитуриентов зарегистрировалось для прохождения ЦТ в резервные дни, сообщил БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Николай...

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