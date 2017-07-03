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Брестский водолаз-"медвежатник" заключен под стражу

04.07.2017 18:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 июл – Sputnik. Житель Бреста, пытавшийся вскрыть болгаркой банкомат, заключен под стражу, с ним работают следователи, сообщили Sputnik во вторник в УСК по Брестской области.

Брестский водолаз-"медвежатник" заключен под стражу
© Flickr/ William Grootonk
Брестчанина, пытавшегося болгаркой вскрыть банкомат, доставили в РОВД

Попытка кражи денег из банкомата была совершена 30 июня: 31-летний водолаз ОСВОД хотел вскрыть его углошлифовальной машинкой, но был задержан сотрудниками милиции.

"В настоящее время с ним работают следователи. В отношении него применена мера пресечения в виде заключения под стражу", – сказали в УСК.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего, назначен ряд экспертиз.

В отношении водолаза возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 и ч. 4 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (покушение на кражу в особо крупном размере). 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего, назначен ряд экспертиз.

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