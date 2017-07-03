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На сдачу ЦТ в резервные дни зарегистрировались 733 человека

04.07.2017 17:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 июл — Sputnik. Более 730 абитуриентов зарегистрировались для прохождения централизованного тестирования в резервные дни, сообщил во вторник директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Николай Феськов.

На сдачу ЦТ в резервные дни зарегистрировались 733 человека
© Sputnik / Виктор Толочко
Стали известны результаты ЦТ по истории Беларуси

В резервные дни сдать ЦТ могут те абитуриенты, у которых была уважительная причина отсутствия в основные дни и есть соответствующие документы. Регистрация для сдачи экзаменов 6, 8 или 10 июля продолжалась несколько дней.

"На резервное время в этом году зарегистрировалось 733 абитуриента. В прошлом году зарегистрировавшихся было 797 человек", – сообщил Феськов.

По предметам абитуриенты распределились пропорционально основному этапу тестирования, а больше всего будет сдавать русский язык и математику.

"Особенностью этого года является то, что для поступающих предоставлено три резервных дня. Если в прошлом году абитуриентам позволялось сдать только один пропущенный по уважительной причине предмет, то в этом году в резервное время можно сдать все три предмета. В этом случае сохраняется возможность поступить в текущем году", – отметил директор РИКЗ, слова которого приводит БелТА.

Основные дни проведения ЦТ, добавил Феськов, прошли без чрезвычайных происшествий.

 
Теги: Минск
 
 
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Самые популярные предметы среди сдающих в резервные дни - русский язык и математика.

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Сдавать ЦТ в резервные дни будет более 700 абитуриентов
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