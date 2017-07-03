Погранкомитет: белорусам пропуска для въезда в погранзону России не понадобятся

Гражданам Беларуси специальные пропуска для въезда в погранзону на границе с Россией не понадобятся, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

3 июля на сайте Федерального портала проектов нормативных правовых актов был опубликован проект приказа, который касается новых правил режима в пограничной зоне России.

В документе сказано, что новшества касаются в том числе и пятикилометровой пограничной зоны на границе Беларуси и России и вступают в силу с 1 октября 2017 года. С этой даты иностранные граждане будут въезжать в погранзону по специальному пропуску и документу, удостоверяющему личность. Продолжительность пребывания будет указана в пропуске. Кроме того, человек может находиться только в том месте, которое помечено в документе. То есть он не имеет права отклониться от маршрута.

Госпогранкомитет Беларуси обращает внимание, что согласно подпункту «г» пункта 2 проекта приказа: «Въезд (проход) в пограничную зону по документам, удостоверяющим личность, осуществляется гражданами Российской Федерации и Республики Беларусь, следующими в пограничную зону, установленную вдоль российско-белорусского участка государственной границы».

Таким образом, каких-либо пропусков (спецпропусков) для въезда (прохода) в пограничную зону Российской Федерации, установленную вдоль государственной границы с Республикой Беларусь, для граждан Республики Беларусь проектом вышеупомянутого приказа не предусматривается.