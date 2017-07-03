В Лепеле 11-летнего мальчика засыпало песком недалеко от городского пляжа - ребенок погиб

ЧП произошло в лесу в 50 метрах от поста ОСВОДа. Спасатели объясняют: увидеть, что делают дети за обрывом, было невозможно. Их разделял лес и деревья. Тем более, они несут ответственность за тех, кто на воде, а не на суше.



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3 июля Максим, который приехал из Минска к бабушке на каникулы, встретил в городском парке бывших одноклассников, и дети решили пойти на городской пляж.

— Мой матрос видел, как трое 11-летних мальчиков пришли на пляж, но никакого значения этому не придал. Они прошли мимо поста и по дорожке ушли в сторону леса, — рассказывает TUT.BY Станислав Марковский, председатель ОСВОДа в Лепеле. — Через некоторое время дети вернулись, побыли на пляже, потом снова развернулись в сторону леса. Где-то через час к матросу прибежали два мальчика в шоковом состоянии и сказали: их друга засыпало песком. Оказалось, они вырыли ямку, залезли в нее и неожиданно земля осыпалась на одного из подростков. Он выбрался, дети не придали этому значения, и следом за ним в яму залез другой мальчик. Песок его полностью засыпал.

Ребята сначала сами пытались откопать друга, от шока они не могут вспомнить, сколько времени прошло с тех пор, как обрушилась яма, до того момента, когда они стали вызывать «скорую». В 18.15 врачи сами сообщили в МЧС о происшествии.

— Матрос первым прибежал на место ЧП. Вытянул ребенка, пульс уже не прощупывался, нос и рот были забиты песком. Он стал оказывать пострадавшему первую медицинскую помощь: делал искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, — говорит Станислав Марковский.

В 19.00 врачи контактировали смерть 11-летнего Максима. Некоторые жители Лепеля стали задаваться вопросом: как такое вообще могло произойти, если рядом был спасательный пункт. В ОСВОДе отвечают — они следят за теми, кто на воде, а не на суше. Тем более, в лесу.

— Понимаете, из-за обрыва невозможно было видеть детей, криков не было слышно. Я с полной ответственностью заявляю, что мой матрос не виноват, он действовал профессионально. Никто же не знает, сколько минут прошло с момента ЧП, может, дети прибежали через 15 минут после обрушения песка, а может 20. Сегодня нас всех допрашивали в милиции, мы все рассказывали, — объясняет Станислав Марковский, председатель ОСВОДа в Лепеле.

Правоохранительные органы по данному ЧП проводят проверку.