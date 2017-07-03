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Президент выделил средства на реставрацию Коложской церкви и консервацию башни Кревского замка
04.07.2017 18:35 — Новости Общества | Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение об утверждении решения совета Фонда президента по поддержке культуры и искусства о выделении 369 834 рублей на финансирование творческих проектов, сообщили в пресс-службе главы государства.
Деньги направят на реставрацию и капитальный ремонт Борисоглебской (Коложской) церкви XII века в Гродно и консервацию Княжеской башни Кревского замка XIV века.
Кроме того, средства выделят Национальному Полоцкому историко-культурному музею-заповеднику на тонирование отслоенных росписей XVIII — XIX веков Спасо-Преображенской церкви XII века.
В пресс-службе подчеркнули, что принятие распоряжения президента является свидетельством внимания государства к сохранению и популяризации историко-культурного наследия, создания благоприятных условий для позиционирования белорусской культуры и ее истории как составляющей мирового культурного пространства.
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Президент подписал распоряжение о выделении 369 834 рублей на финансирование творческих проектов.
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