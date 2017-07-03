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Белорусы смогут строить жилье за счет новых госсубсидий – адресных

04.07.2017 19:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 июл – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 240, которым в дополнение к системе льготного кредитования жилищного строительства вводится новый вид поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, – адресные субсидии, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе белорусского лидера.

Белорусы смогут строить жилье за счет новых госсубсидий – адресных
© Sputnik Рамиль Ситдиков
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Данные субсидии будут предоставляться для уплаты части процентов по жилищным кредитам, которые граждане получили в любом коммерческом банке, а многодетные и молодые семьи и дети-сироты – и на погашение части основного долга по подобным кредитам.

Получить такие субсидии смогут граждане, которые имеют право на господдержку по указу №13 от 6 января 2012 года, а также ветераны боевых действий на территории других государств.

"Государственная поддержка в виде льготных кредитов и субсидий будет действовать параллельно, с сохранением принципа одноразовости ее получения", – сказали в пресс-службе.

Сумма субсидий будет рассчитываться исходя из количества членов семьи, размеров жилого помещения и предельного норматива стоимости строительства.

 
Теги: Минск
 
 
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Сумма субсидий будет рассчитываться исходя из количества членов семьи, размеров жилого помещения и предельного норматива стоимости строительства.

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