Белорусы смогут строить жилье за счет новых госсубсидий – адресных

МИНСК, 4 июл – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 240, которым в дополнение к системе льготного кредитования жилищного строительства вводится новый вид поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, – адресные субсидии, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе белорусского лидера.



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Данные субсидии будут предоставляться для уплаты части процентов по жилищным кредитам, которые граждане получили в любом коммерческом банке, а многодетные и молодые семьи и дети-сироты – и на погашение части основного долга по подобным кредитам.

Получить такие субсидии смогут граждане, которые имеют право на господдержку по указу №13 от 6 января 2012 года, а также ветераны боевых действий на территории других государств.

"Государственная поддержка в виде льготных кредитов и субсидий будет действовать параллельно, с сохранением принципа одноразовости ее получения", – сказали в пресс-службе.

Сумма субсидий будет рассчитываться исходя из количества членов семьи, размеров жилого помещения и предельного норматива стоимости строительства.