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МИД обеспокоен случаями вандализма в отношении белорусскоязычных дорожных знаков в Польше

04.07.2017 19:32 — Новости Общества | Tut.by  
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В Подляшском воеводстве Польши, в гмине Орля, неизвестные закрасили белорусскоязычные названия на дорожных знаках. В МИД Беларуси выразили обеспокоенность случившимся и надеются, что виновные будут установлены.


Фото: belsat.eu

«Такой факт имел место. Нас особенно настораживает, что это не первый случай вандализма в отношении белорусскоязычных дорожных знаков. Надеемся, что в этот раз, в отличие от предыдущих, виновные будут установлены», — заявил пресс-секретарь ведомства Дмитрий Мирончик.

В МИД отметили, что «подобные проявления, которые затрагивают чувства национальных меньшинств, заслуживают решительного осуждения как властями, так и всеми здоровыми силами общества».

СМИ сегодня сообщили, что на двух дорожных знаках на трассе Ворля — Дубиче Церковные при въезде в деревню Рудуты, на которых названия населенных пунктов были на польском и белорусском языках, неизвестные закрасили спреем белорусские части знаков. Сообщается, что это не первый подобный случай — в 2012 году таким образом были спорчены порядка десяти знаков.

 
 
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В Подляшском воеводстве Польши, в гмине Орля, неизвестные закрасили белорусскоязычные названия на дорожных знаках.

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