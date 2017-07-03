МИД обеспокоен случаями вандализма в отношении белорусскоязычных дорожных знаков в Польше

В Подляшском воеводстве Польши, в гмине Орля, неизвестные закрасили белорусскоязычные названия на дорожных знаках. В МИД Беларуси выразили обеспокоенность случившимся и надеются, что виновные будут установлены.



Фото: belsat.eu

«Такой факт имел место. Нас особенно настораживает, что это не первый случай вандализма в отношении белорусскоязычных дорожных знаков. Надеемся, что в этот раз, в отличие от предыдущих, виновные будут установлены», — заявил пресс-секретарь ведомства Дмитрий Мирончик.

В МИД отметили, что «подобные проявления, которые затрагивают чувства национальных меньшинств, заслуживают решительного осуждения как властями, так и всеми здоровыми силами общества».

СМИ сегодня сообщили , что на двух дорожных знаках на трассе Ворля — Дубиче Церковные при въезде в деревню Рудуты, на которых названия населенных пунктов были на польском и белорусском языках, неизвестные закрасили спреем белорусские части знаков. Сообщается, что это не первый подобный случай — в 2012 году таким образом были спорчены порядка десяти знаков.