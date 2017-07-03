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МИД обеспокоен случаями вандализма в отношении белорусскоязычных дорожных знаков в Польше
04.07.2017 19:32 — Новости Общества | Tut.by
В Подляшском воеводстве Польши, в гмине Орля, неизвестные закрасили белорусскоязычные названия на дорожных знаках. В МИД Беларуси выразили обеспокоенность случившимся и надеются, что виновные будут установлены.
«Такой факт имел место. Нас особенно настораживает, что это не первый случай вандализма в отношении белорусскоязычных дорожных знаков. Надеемся, что в этот раз, в отличие от предыдущих, виновные будут установлены», —
В МИД отметили, что «подобные проявления, которые затрагивают чувства национальных меньшинств, заслуживают решительного осуждения как властями, так и всеми здоровыми силами общества».
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В Подляшском воеводстве Польши, в гмине Орля, неизвестные закрасили белорусскоязычные названия на дорожных знаках.
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