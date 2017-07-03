|
Могилевчанин приговорен к 17 годам заключения по обвинению в убийстве своего годовалого сына
04.07.2017 19:43 — Новости Общества | Tut.by
Могилевский областной суд 4 июля признал виновным 22-летнего местного жителя в убийстве годовалого ребенка.
30 ноября 2016 года житель Могилева обратился в милицию, сообщив о
«Суд признал доказанной вину подсудимого в инкриминируемых деяниях. Обвиняемый вину признал частично, говорил, что наносил удары, но не хотел, чтобы смерть наступила», — рассказала БелаПАН старший помощник прокурора Могилевской области Елена Шумейко.
В результате рассмотрения дела мужчина приговорен к 17 годам заключения в колонии усиленного режима. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в течение 10 дней.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Обвиняемый вину признал частично, говорил, что наносил удары, но не хотел, чтобы смерть наступила", - рассказала старший помощник прокурора по области Елена...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии