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Могилевчанин приговорен к 17 годам заключения по обвинению в убийстве своего годовалого сына

04.07.2017 19:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Могилевский областной суд 4 июля признал виновным 22-летнего местного жителя в убийстве годовалого ребенка.


Фото из личного архива семьи.

30 ноября 2016 года житель Могилева обратился в милицию, сообщив о гибели сына 2015 года рождения. Как выяснили эксперты, смерть ребенка была насильственной и наступила от травматического шока. По подозрению в убийстве были задержаны родители погибшего. Впоследствии отец ребенка был заключен под стражу, ему предъявили обвинение в убийстве заведомо малолетнего, совершенном с особой жестокостью (пп. 2 и 6 ч. 2 ст. 139 УК). В том же преступлении была заподозрена и 18-летняя мать малыша, но мера пресечения к ней не применялась. Впоследствии в отношении матери уголовное преследование было прекращено ввиду непричастности к преступлению.

«Суд признал доказанной вину подсудимого в инкриминируемых деяниях. Обвиняемый вину признал частично, говорил, что наносил удары, но не хотел, чтобы смерть наступила», — рассказала БелаПАН старший помощник прокурора Могилевской области Елена Шумейко.

В результате рассмотрения дела мужчина приговорен к 17 годам заключения в колонии усиленного режима. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в течение 10 дней.

 
Теги: Могилев
 
 
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"Обвиняемый вину признал частично, говорил, что наносил удары, но не хотел, чтобы смерть наступила", - рассказала старший помощник прокурора по области Елена...

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