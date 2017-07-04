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Милиция ищет женщину, которая присвоила чужую сумку с деньгами для тяжелобольного ребенка

04.07.2017 22:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Столичные правоохранители разыскивают женщину, которая присвоила чужую сумку с 1,5 тысячи долларов на лечение тяжелобольного ребенка, пишет «СБ. Беларусь Сегодня». Это произошло в гипермаркете «Гиппо» в Серебрянке.

На днях в мясном отделе в гипермаркете по Рокоссовского, 2 мужчина отвлекся на звонок по мобильнику и ненадолго отошел от своей сумки. Ее обнаружила другая покупательница и сразу же вынесла из торгового зала.

В мужском портфеле находились паспорт и 1,5 тысячи долларов на лечение тяжелобольного ребенка и сопутствующие документы, связанные с его реабилитацией.

Полупустую сумку милиция обнаружила в 15 минутах ходьбы от гипермаркета — в районе Минского мотовелозавода. Денег там не оказалось.


Изображение с сайта sb.by

Правоохранители рекомендуют женщине с фотографий камер видеонаблюдения самой вернуть присвоенные деньги и документы в кратчайший срок. Всех, кто располагает информацией о данном происшествии либо опознал женщину, просьба сообщить по телефону: +375−33−692−30−00.

 
 
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