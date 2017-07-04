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Подписан указ об адресном субсидировании жилья
04.07.2017 22:24 — Новости Общества | БДГ
Адресное субсидирование в жилищном строительстве вводится в Беларуси.
Это предусмотрено указом №240 "О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений", который 4 июля подписал Александр Лукашенко.
«В дополнение к действующей системе льготного кредитования жилищного строительства вводится новый вид государственной поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, – государственные адресные субсидии», –
Государственные субсидии будут покрывать часть процентов за пользование кредитом на строительство жилья, полученным в любом коммерческом банке. Многодетным и молодым семьям, а также детям-сиротам субсидия позволит погасить и часть основного долга.
Получить субсидию смогут граждане, имеющие право на получение государственной поддержки в соответствии с
Государственная поддержка в виде льготных кредитов и в виде субсидий будет действовать параллельно, но воспользоваться можно будет либо тем, либо другим.
Сумма государственной поддержки будет зависеть от количества членов семьи, норм и размеров жилого помещения и предельного норматива стоимости строительства. Условиями предоставления такой поддержки будут очередность получения и отнесение граждан к категории малообеспеченных, сообщает
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Адресное субсидирование в жилищном строительстве вводится в Беларуси. Это предусмотрено указом №240 "О государственной поддержке граждан при строительстве...
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