Подписан указ об адресном субсидировании жилья

Адресное субсидирование в жилищном строительстве вводится в Беларуси.

Это предусмотрено указом №240 "О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений", который 4 июля подписал Александр Лукашенко.

«В дополнение к действующей системе льготного кредитования жилищного строительства вводится новый вид государственной поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, – государственные адресные субсидии», – сообщают в пресс-службе президента.

Государственные субсидии будут покрывать часть процентов за пользование кредитом на строительство жилья, полученным в любом коммерческом банке. Многодетным и молодым семьям, а также детям-сиротам субсидия позволит погасить и часть основного долга.

Получить субсидию смогут граждане, имеющие право на получение государственной поддержки в соответствии с указом президента Беларуси от 6 января 2012 года №13 . Дополнительно новым указом предусмотрено, что субсидию может получить ветеран боевых действий на территории других государств.

Государственная поддержка в виде льготных кредитов и в виде субсидий будет действовать параллельно, но воспользоваться можно будет либо тем, либо другим.