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Подписан указ об адресном субсидировании жилья

04.07.2017 22:24 — Новости Общества | БДГ  
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Адресное субсидирование в жилищном строительстве вводится в Беларуси.

Это предусмотрено указом №240 "О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений", который 4 июля подписал Александр Лукашенко.

«В дополнение к действующей системе льготного кредитования жилищного строительства вводится новый вид государственной поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, – государственные адресные субсидии», –сообщают в пресс-службе президента.

Государственные субсидии будут покрывать часть процентов за пользование кредитом на строительство жилья, полученным в любом коммерческом банке. Многодетным и молодым семьям, а также детям-сиротам субсидия позволит погасить и часть основного долга.

Получить субсидию смогут граждане, имеющие право на получение государственной поддержки в соответствии с указом президента Беларуси от 6 января 2012 года №13. Дополнительно новым указом предусмотрено, что субсидию может получить ветеран боевых действий на территории других государств.

Государственная поддержка в виде льготных кредитов и в виде субсидий будет действовать параллельно, но воспользоваться можно будет либо тем, либо другим.

Сумма государственной поддержки будет зависеть от количества членов семьи, норм и размеров жилого помещения и предельного норматива стоимости строительства. Условиями предоставления такой поддержки будут очередность получения и отнесение граждан к категории малообеспеченных, сообщает euroradio.fm.

 
 
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Адресное субсидирование в жилищном строительстве вводится в Беларуси. Это предусмотрено указом №240 "О государственной поддержке граждан при строительстве...

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