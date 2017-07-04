Оршу будут усиленно развивать – президент подписал пакет документов

МИНСК, 4 июл – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал ряд документов, направленных на развитие Орши и района, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.



© Sputnik Алексей Никольский Лукашенко потребовал навести "железный порядок" в трех райцентрах

Ранее глава государства дал правительству Беларуси поручение навести "железный порядок" в районе.

По информации пресс-службы, оршанским комбинату стройматериалов и молочному комбинату предоставлено право продавать жилые дома в Копыси с привлечением льготных кредитов Белагропромбанка и Белинвестбанка живущим в данных домах работникам этих предприятий с переводом на них долга по кредитам.

Будет также модернизирован производственный корпус Оршанского инструментального завода – проектированием объекта займется Институт "Белпромстройпроект" Министерства промышленности.