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Оршу будут усиленно развивать – президент подписал пакет документов

04.07.2017 22:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 июл – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал ряд документов, направленных на развитие Орши и района, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.

Оршу будут усиленно развивать – президент подписал пакет документов
© Sputnik Алексей Никольский
Лукашенко потребовал навести "железный порядок" в трех райцентрах

Ранее глава государства дал правительству Беларуси поручение навести "железный порядок" в районе.

По информации пресс-службы, оршанским комбинату стройматериалов и молочному комбинату предоставлено право продавать жилые дома в Копыси с привлечением льготных кредитов Белагропромбанка и Белинвестбанка живущим в данных домах работникам этих предприятий с переводом на них долга по кредитам.

Будет также модернизирован производственный корпус Оршанского инструментального завода – проектированием объекта займется Институт "Белпромстройпроект" Министерства промышленности.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее глава государства дал правительству Беларуси поручение навести "железный порядок" в районе.

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