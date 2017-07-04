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Оршу будут усиленно развивать – президент подписал пакет документов
04.07.2017 22:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 июл – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал ряд документов, направленных на развитие Орши и района, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.
© Sputnik Алексей Никольский
Ранее глава государства дал правительству Беларуси поручение навести "железный порядок" в районе.
По информации пресс-службы, оршанским комбинату стройматериалов и молочному комбинату предоставлено право продавать жилые дома в Копыси с привлечением льготных кредитов Белагропромбанка и Белинвестбанка живущим в данных домах работникам этих предприятий с переводом на них долга по кредитам.
Будет также модернизирован производственный корпус Оршанского инструментального завода – проектированием объекта займется Институт "Белпромстройпроект" Министерства промышленности.
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Ранее глава государства дал правительству Беларуси поручение навести "железный порядок" в районе.
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