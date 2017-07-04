|
Сенат Франции продлил в стране режим ЧС
04.07.2017 21:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 июл – Sputnik. Верхняя палата парламента Франции во вторник снова проголосовала за продление в стране режима чрезвычайной ситуации, сообщили французские СМИ.
© Sputnik Захари Шойрер
За продление режима ЧС выступили 312 сенаторов, проголосовали против всего 24 человека.
В четверг 6 июля соответствующий документ будет также представлен в нижней палате французского парламента – Национальном собрании.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что режим ЧС в стране будет снят осенью текущего года.
Режим ЧС ввели во Франции после
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За продление режима ЧС выступили 312 сенаторов, проголосовали против всего 24 человека.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии