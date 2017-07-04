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Сенат Франции продлил в стране режим ЧС

04.07.2017 21:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 июл – Sputnik. Верхняя палата парламента Франции во вторник снова проголосовала за продление в стране режима чрезвычайной ситуации, сообщили французские СМИ.

Сенат Франции продлил в стране режим ЧС
© Sputnik Захари Шойрер
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За продление режима ЧС выступили 312 сенаторов, проголосовали против всего 24 человека.

В четверг 6 июля соответствующий документ будет также представлен в нижней палате французского парламента – Национальном собрании.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что режим ЧС в стране будет снят осенью текущего года.

Режим ЧС ввели во Франции после терактов 13 ноября 2015 года. В середине декабря парламент одобрил его продление до июля 2017 года из-за сохраняющейся угрозы совершения террористических актов.

 
Теги: Минск
 
 
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За продление режима ЧС выступили 312 сенаторов, проголосовали против всего 24 человека.

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