Сенат Франции продлил в стране режим ЧС

МИНСК, 4 июл – Sputnik. Верхняя палата парламента Франции во вторник снова проголосовала за продление в стране режима чрезвычайной ситуации, сообщили французские СМИ.



© Sputnik Захари Шойрер В аэропорту Штутгарта задержали подозреваемых в подготовке теракта

За продление режима ЧС выступили 312 сенаторов, проголосовали против всего 24 человека.

В четверг 6 июля соответствующий документ будет также представлен в нижней палате французского парламента – Национальном собрании.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что режим ЧС в стране будет снят осенью текущего года.

Режим ЧС ввели во Франции после терактов 13 ноября 2015 года . В середине декабря парламент одобрил его продление до июля 2017 года из-за сохраняющейся угрозы совершения террористических актов.