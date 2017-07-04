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Новости для "тунеядцев", губернатор для "полстраны" и организатор парада - все за вчера
05.07.2017 07:00 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
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На сегодняшний вечер объявили штормовое предупреждение. Обещают грозы, сильные ливни, шквалистый ветер. Берегите себя!
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