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Новости для "тунеядцев", губернатор для "полстраны" и организатор парада - все за вчера

05.07.2017 07:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Если ЗОЖ для вас — не более чем малопонятная аббревиатура, и вы привыкли искренне отмахиваться от всех этих «качалок», 10 тыс. шагов, «здоровых» салатов и двух литров воды в день — вам к нам! Специально для вас мы открыли новый раздел TUT.BY, в котором постараемся убедить каждого толстого и счастливого скептика, что здоровый образ жизни не так утомителен и дорог, как может показаться.


ВАЖНОЕ

Президент подписал указ об адресных субсидиях на жилье. Отныне в дополнение к действующей системе льготного кредитования вводится новый вид поддержки нуждающихся в улучшении жилищных условий, — государственные адресные субсидии. Что это такое и как работает — здесь.

Налоговая рассказала об изменениях в декрете № 3. Если вкратце — основной упор делается на содействие в трудоустройстве тем, кто хочет трудоустроиться, и на ресоциализацию людей, ведущих асоциальный образ жизни. Подробнее — здесь.


Еще о налогах: налога на богатство в Беларуси не будет — и это уже точно, но налогообложение недвижимости может измениться. Как — рассказываем вот здесь.

Вчера у Минской области появился новый глава: Семена Шапиро, покинувшего пост в мае, сменил Анатолий Исаченко. Последние полгода он работал помощником президента — инспектором по Минской области. Мы поговорили с бывшими коллегами и подчиненными чиновника, чтобы узнать о его результатах работы и личных качествах. Как характеризуют Исаченко и чем его опыт будет полезен Минской области — читайте здесь.

ПОПУЛЯРНОЕ

Продолжаем рассказывать о нашем большом путешествии по США. В очередном тексте — Брайтон-Бич во всей своей русской красе. В этом районе Нью-Йорка редко услышишь американскую речь, здесь повсюду вывески на русском языке, можно съесть настоящие уральские пельмени и украинский борщ, купить белорусский шампунь и записанный на болванку диск диджея «Веселись, душа». Здесь люди не делят себя на русских, белорусов и украинцев, потому что, как и 30 лет назад, живут в одной стране.


В суде Молодечненского района идет процесс над учителями, которые сопровождали 13-летнюю ученицу на уборке картофеля в сентябре прошлого года. Девочка погибла под колесами грузовика, водитель уже осужден. Теперь на скамье обвиняемых педагоги, их винят в недосмотре.

Мужчины часто их вожделеют, подруги часто им завидуют. Это мы об обладательницах натуральной большой груди. А знаете ли вы, что «носить», например, 4-й размер — это огромная проблема для женщины? Вот здесь такая «счастливица» рассказывает, почему.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Мы — да, наверное, и остальные белорусы тоже, — никак не можем забыть Минске прошел парад ко Дню независимости. Фоторепортаж">парад унитазов, телевизоров и тушенки в День независимости в Минске. Ну и, конечно, не смогли не спросить главного режиссера-постановщика гражданской части праздничного шествия, кому все это пришло в голову, кто решал, что именно и как будут представлять производители.


Поговорили с послом Франции о феномене Макрона и многом другом. Почему Франция не пошла по пути Великобритании и США, а выбрала президентом глобалиста и либерала? Что значили для двусторонних отношений с этой страной весенние протесты в Беларуси и их подавление? Ответы на эти и другие вопросы в нашем интервью с Дидье Канесса.

Футбольное брестское «Динамо», оказывается, играет не только в футбол: еще у клуба есть команды в трех киберспортивных дисциплинах — FIFA, CS: GO и Dota 2. Рассказываем, сколько зарабатывают вот такие «динамовцы».

Завтра гостем нашего проекта «Не стыдно спросить» станет городской активист Антон Мотолько. Присылайте все свои вопросы на air@tutby.com с пометкой «Не стыдно спросить» или оставляйте в комментариях во время трансляции в нашем паблике в Facebook. И до встречи в эфире в среду, 5 июля, в 11.00! Обсудим парады, дороги, парковки, сносы, генпланы — в общем, все-все о Минске и минчанах.


Все новости вторника, 4 июля

Кстати. На сегодняшний вечер объявили штормовое предупреждение. Обещают грозы, сильные ливни, шквалистый ветер. Берегите себя!

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Теги: Минск
 
 
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На сегодняшний вечер объявили штормовое предупреждение. Обещают грозы, сильные ливни, шквалистый ветер. Берегите себя!

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