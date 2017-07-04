Когда качели подкачали: самые громкие ЧП на аттракционах Минска

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Кто из нас не любил в детстве качели-карусели? Даже став взрослыми, мы не прочь иногда вспомнить былое и прокатиться на игрушечной машинке автодрома.

Однако так ли безопасны эти развлечения? Почти каждый год на белорусских аттракционах происходят чрезвычайные ситуации, которые иногда заканчиваются трагично.

Sputnik вспомнил о самых громких происшествиях последних лет, связанных с аттракционами, и проанализировал, в чем причина несчастных случаев.

2016 год

В парке Челюскинцев в августе прошлого года вагончик аттракциона насмерть сбил администратора. Случилось это на злосчастном аттракционе "Джамбо джет".



© Sputnik / Виктор Толочко Аттракцион "Джамбо джет" - один из рекордсменов прошлого года по ЧП

Как показали опросы очевидцев, администратор зашел за ограждение в поисках наушников, которые уронил один из посетителей, а дежурный запустил аттракцион, не убедившись в отсутствии людей в рабочей зоне.

"Джамбо джет" — рекордсмен прошлого года по ЧП. На высоте десяти метров зависла тележка с четырьмя людьми. В ожидании помощи бедолаги провисели два часа. Правда, работники парка обошлись без помощи МЧС — сами поставили вышку и спустили испугавшихся посетителей на землю.

2011 год

Две школьницы оказались заблокированными в кабинке паровоза на аттракционе "Катальная гора" в парке Челюскинцев. Та отсоединилась в самый разгар движения. Перепуганных девушек удалось спустить сотрудникам парка.



© Sputnik / Виктор Толочко В городском парке должно быть не только весело, но и безопасно

2009 год

И снова "Катальная гора". Паровоз, в котором находилось 18 человек, поднялся на высокую горку и внезапно на всей скорости поехал вниз. Никто не пострадал, но все сильно испугались. Некоторые посетители начали требовать обратно деньги за билеты. Других отдыхающих в парке поломка не смутила — через 15 минут все снова катались на экстремальной "Горе".

2008 год

Страшное происшествие случилось на цепочном аттракционе "Карусель" в парке имени Челюскинцев. Во время движения диск, вращающий карусель с сиденьями, сорвало с опоры, и он упал на землю вместе с людьми. Больше всего пострадал 7-летний ребенок: получил тупую травму живота и грудной клетки, сломал шестое и седьмое ребро. Также были травмированы пять человек — трое несовершеннолетних и двое мужчин.



© Sputnik / Виктор Толочко Работники парков советуют посетителям соотносить состояние своего здоровья с рисками возможных перегрузок

Выяснилось, "Карусель" сломалась из-за старения металла. Построена она была в 1989 году в Чехословакии. Срок эксплуатации карусели истек, а специалисты не удосужились следить за ее состоянием.

ЧП были и в регионах

В 2001 году в передвижном луна-парке в Калинковичах погиб местный житель, двое женщин получили серьезные травмы. В 2003 году на 4-метровой горке "Бобровая дорога" в Бресте попрощалась с жизнью молодая девушка: у вагончика, в котором она ехала, сорвалось крепление, и его отбросило на железный рельс. В 2006 году на аттракционе "Сюрприз" в Новополоцке погиб студент, который повел себя неосторожно: поднялся на платформу аттракциона, которая начала движение, и упал.

Банальная халатность

Если посмотреть на все эти ЧП, то в большинстве случаев подводила техника, а люди оказались в роли жертв. То есть получается, карусели, которые призваны дарить радость, — смертоносные машины?



© Sputnik / Виктор Толочко Эдуард Козаченко, бывший главный инженер парка имени Челюскинцев, занимавший эту должность в конце 80-х - 90-х годах, считает, что опасным может быть любой аттракцион в плохих руках

Эдуард Козаченко, бывший главный инженер парка имени Челюскинцев, занимавший эту должность в конце 80-х — 90-х годах, так не считает. Виной случившемуся, говорит он, послужил человеческий фактор.

"Аттракционы сегодня стали сложнее по сравнению с советским периодом. Но не опаснее. Опасным может быть любой аттракцион в плохих руках", — замечает в интервью Sputnik собеседник.

Работники нередко ведут себя халатно. Хотя, как надо работать, знают все. Взять пример с обрушением цепочной "Карусели". До того, как ее сорвало с крепления, однозначно, были какие-то шумы. Но дежурный, видимо, не обращал на это внимания.

Перед сменой, рассказывает Эдуард Яковлевич, главный инженер должен осмотреть все аттракционы и занести запись в журнал допуска. На аттракционах должно быть чисто. Все замки и крепления — в рабочем состоянии. Такой же осмотр обязан делать и дежурный хотя бы раз в два часа во время смены.



© Sputnik / Виктор Толочко Обслуживающий персонал аттракционов должен проверять не только безопасность аттракционов, но и следить за их чистотой

Довыпендривались

Эдуард Козаченко обратил внимание на защищенность аттракционов.

"В мое время аттракционы были окружены высоким забором. Сейчас этого нет", — говорит он.

Учитывая большое количество "добрых людей", нужно понимать, что некоторые могут проникнуть на территорию аттракциона ночью и гайку открутить или еще что-то и присвоить себе.

Дежурные в свою очередь недостающую гайку могут и не заметить, что грозит новыми ЧП.

"Хороши" бывают и сами посетители. Кто-то своевольничает, другие просто выпендриваются. Так было и в советский период.

"В мое время здесь стоял "Хали-гали". Одной женщине внушительных размеров поручень слишком надавил на живот. Она решила его ослабить, в итоге ее выбросило из качалки, и она упала на тротуар", — рассказывает собеседник.

На "Супер-8" в конце 80-х погиб молодой человек.

"Захотелось перед девушкой показаться. Он поднялся на ходу, и ему снесло башку. Почти аналогичный случай произошел на "Колесе обозрения". Молодому человеку понравилась соседка — негритянка. Начал раскачиваться, чтобы привлечь ее внимание, и сорвался вниз", — продолжает бывший главный инженер.

Старые качели

Далеко не все аттракционы, которые используются в городских парках, новые. Замена техники стоит больших денег. А срок эксплуатации производители выставляют небольшой — 10-25 лет.



© Sputnik / Виктор Толочко Аттракционы сегодня стали сложнее по сравнению с советским периодом, но не опаснее, - убежден бывший главный инженер парка Челюскинцев

"У нас "Супер-8" стоял, который сделала фирма Schwarzkopf. Фирма разорилась, а тот все равно работал. Я уже и цепи на нем менял, и колеса полетели. Чем это может грозить? Конечно, ЧП. Как-то на "Супере" оборвалась цепь. Жертв не было, но людей снимали сверху", — вспоминает Эдуард Козаченко.

В Госпромнадзоре отмечают: нет такого понятия, как "старый аттракцион". Аттракцион может быть пригодным, то есть прошедшим технические диагностирование и освидетельствование, и непригодным.

"В парках задолго до начала сезона аттракционы после зимней спячки приводят в форму. Пока здесь не накатаются мешки с гравием, человека в мертвую петлю не запустят", — уверяет главный госинспектор управления надзора за безопасностью подъемных сооружений и аттракционов Госпромнадзора Снежана Казаева.

Каждый год перед началом сезона состояние аттракционов проверяет комиссия Госпромнадзора.

Между тем, в Минске 46% каруселей уже отработало нормативный срок. Но в 2020 году их собираются заменить. Мингорисполкомом утвержден график вывода из эксплуатации и замены аттракционов с 2013 до 2020 года. Уже сняты с учета за этот период девять объектов и зарегистрировано 14 новых.



© Sputnik / Виктор Толочко Все мы с детства любим качели-карусели

Если говорить о ЧП, то дело не в технике, а в человеческом факторе, считает и Снежана Казаева. Она обращает внимание на то, что нередко негативные случаи происходят из-за того, что посетители неадекватно оценивают состояние своего здоровья. А дежурный на глаз этого сделать в принципе не может.

"В парке Челюскинцев был случай: катались две 15-летние подружки, у одной здоровье подвело — прямо с карусели увезли в реанимацию. Родители пострадавшей долго ходили по судам, но вердикт был таков: аттракцион работает исправно, школьница сама виновата. Она находится в том возрасте, когда уже может принимать решение, садиться ли ей на аттракцион", — отмечает собеседница агентства.

Не надо недооценивать опасность возможной перегрузки — переизбыток адреналина. В мире известны случаи, когда люди вовсе приезжали мертвыми — у них останавливалось сердце, заметила специалист.

Чтобы развлечение не превратилось в трагедию, к катанию должны относиться ответственно как дежурные, так и посетители. А в остальном можно довериться аттракционам, которые придуманы для того, чтобы доставить радость и детям, и взрослым.