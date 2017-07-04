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90% мечтают работать "на семью". Почему немцы стремятся на семейные предприятия
05.07.2017 09:00 — Новости Общества | Tut.by
В немецком языке существует слово Mittelstand, которое тяжело дословно перевести на какой-либо другой язык. Оно означает мелкие и средние семейные предприятия. В Германии Mittelstand — очень популярная форма ведения бизнеса: именно на семейные компании приходится
«Владелец компании сказал: знаю, что кризис, но увольнять никого не будем»
Семейные предприятия, если верить статистике, очень привлекательны для немцев. 90% из них, судя по опросу, проведенному социологической службой Emnid,
— Между 2006 и 2012 годами (а вы помните, в этот период как раз разразился кризис) количество сотрудников в семейных компаниях выросло на 11%, а в компаниях под руководством менеджеров «со стороны» уменьшилось на 7,3%. В глазах людей семейные компании в Германии выглядят более привлекательными. Во-первых, в таких фирмах царит атмосфера сплоченности, а во-вторых, семейные предприятия, как правило, являются более социально ответственными, — рассказывает директор компании Hettich Marketing Экхард Брайтенкамп.
Несмотря на то, что Hettich не совсем подпадает под классическое описание Mittelstand (важное ограничение здесь — годовая выручка до 50 миллионов долларов и штат до 500 человек, а в Hettich только в Германии работает около 3 тысяч человек), компанией управляют представители семьи Хеттих в четвертом поколении. Правда, в конце 90-х — начале 2000-х был период, когда управление передали в руки наемных менеджеров.
— Семейные предприятия больше фокусируются на долгосрочных целях. И собственник может пожертвовать собственными доходами ради будущего компании. Наемные менеджеры больше ориентируются на цифры: то, сколько они получают, зависит непосредственно от результатов работы. Думаю, в этом и есть главное отличие семейной компании от корпорации, — говорит Экхард Брайтенкамп, который, работая в Hettich с 1971 года, застал два поколения Хеттихов и период руководства наемных менеджеров.
То, что семейный бизнес больше ориентируется на долгосрочные цели,
— В 2008 году, когда разразился самый крупный на моей памяти кризис, Hettich тоже пошел вниз. У руля компании тогда как раз встал молодой Андреас Хеттих — это был своеобразный экзамен для него. На первой встрече с сотрудниками он сказал: «У нас кризис, и это все знают, но я не хочу увольнять людей, потому что через 2−3 года экономика восстановится и мы будем нуждаться в них. Если вы кого-то увольняете, набирайте человека лучше. Я знаю, что в кризис компании начнут массово увольнять сотрудников, поэтому мы должны забирать лучших к себе», — расказывает Экхард Брайтенкамп.
В 2010 году компания восстановила экономические показатели 2007-го. Это стало возможным благодаря тому, что руководитель компании как член семьи готов был отказаться от собственных интересов ради будущего компании, отмечает Экхард Брайтенкамп.
Поддерживать музыкантов и кормить бедных
По данным фонда семейных предприятий, семейные компании платят больше
— Hettich имеет фонд для талантливых детей, которые увлекаются музыкой, но не могут позволить себе купить музыкальные инструменты. В каждом регионе, где есть завод, компания поддерживает местные музыкальные школы — дает возможность покупать музыкальные инструменты, чтобы дети из малоимущих семей занимались музыкой, — рассказывает Экхард Брайтенкамп.
Также Hettich готовит бесплатные обеды для безработных и малоимущих. А сотрудники, которые в свободное от работы время ведут общественную деятельность и как-то помогают местному сообществу, могут получить небольшой грант в 1250 евро. Причем это не только проекты в Германии. Например, в Молдове Hettich помог купить паралимпийской команде специальный минивэн.
— Семейные предприятия многое делают для сообщества на локальном уровне, однако это должно быть взаимовыгодное сотрудничество. Компании, поддерживая социальные проекты, в свою очередь, рассчитывают на поддержку и лояльность местных властей, — рассуждает Экхард Брайтенкамп.
Экология vs экономия
В повседневной жизни немцы тщательно сортируют мусор и покупают много органических продуктов. Так, 50% жителей
Вместе с простыми немцами об окружающей среде заботятся и крупные корпорации, стремясь уменьшить негативные последствия воздействия промышленности на окружающую среду. Зачастую в этой заботе о природе, помимо прочего, кроется чисто прагматичный, экономически обоснованный расчет.
— В начале 90-х годов стало понятно, что вопросы окружающей среды в перспективе становятся все более актуальными. Уменьшение количества ресурсов приводит к тому, что они становятся все дороже. Также растут требования потребителей к безопасности и экологичности товаров. Поэтому действия компаний по защите природы имеют двойной смысл: во-первых, это уменьшает влияние на окружающую среду, а во-вторых, это позволяет экономить средства, — рассказывает глава департамента защиты окружающей среды Hettich Мартин Палмер.
Мартин отмечает: для того чтобы действительно экономить деньги, предприятиям необходимо делать для защиты природы даже больше, чем от них требует законодательство. Немецкие компании инвестируют большие деньги в разработку инноваций в сфере защиты окружающей среды. Например, на строительство нового завода Hettich из дерева было потрачено 80 миллионов долларов.
— По закону, потребление энергии на заводе не должно превышать 234 киловатт на квадратный метр. Это здание потребляет 74 киловатта — на 75% меньше, чем требуется по законодательству, — рассказывает Мартин Палмер про особенности конструкции здания. — На строительство завода были потрачены большие деньги. Но за счет уменьшения потребления электроэнергии это помогает экономить компании до 300 тысяч евро в год.
Также в пример глава экологического департамента приводит административное здание Hettich Forum. Чтобы уменьшить теплопотребление здания, при строительстве его «обернули» в специальный материал из целлюлозы. Благодаря такой изоляции от фундамента до потолка здание сохраняет тепло зимой и прохладу летом. Вокруг здания вырыли бассейны, где накапливается дождевая вода — ее используют для технических нужд. Благодаря современным технологиям теплоизоляции в таком большом здании используется лишь один кондиционер, соизмеримый по мощности с тем, что охлаждает или нагревает один вагон поезда. Все это, по словам Палмера, позволяет уменьшить потребление энергии на 73%.
Правительство также пытается стимулировать промышленников становиться более «эко-френдли». Например, Министерство по охране окружающей среды проводит федеральную программу, которая способствует тому, чтобы компании переходили на электромобили.
— Их компании берут в лизинг, стоит такая машина в среднем около 30 тысяч евро, 5 тысяч из которых выплачивает государство. Полтора года назад у Hettich появилось три электромобиля с разными двигателями и принципами работы — мы пока их тестируем, смотрим, какой тип самый эффективный и подходящий в работе.
Однако, как считает Палмер, достичь высоких результатов в защите окружающей среды можно без многомиллионных инвестиций. Экономия даже в промышленных масштабах начинается с самых маленьких вещей:
— Остальные шаги не такие впечатляющие — просто рутина. Например, бобины с металлопрокатом раньше работали 24 часа в сутки — не останавливались ни на минуту. Даже когда у людей был перерыв, машина работала. Но ведь если останавливать бобину хотя бы на 40 минут в день, когда она не нужна, это помогает сэкономить много энергии и денег, — говорит Мартин Палмер.
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Семейный бизнес в Германии - очень популярная форма ведения бизнеса: именно на семейные компании приходится большая часть немецкого экспорта и ВВП. *Партнерский...
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