В немецком языке существует слово Mittelstand, которое тяжело дословно перевести на какой-либо другой язык. Оно означает мелкие и средние семейные предприятия. В Германии Mittelstand — очень популярная форма ведения бизнеса: именно на семейные компании приходится большая часть немецкого экспорта и ВВП.

FINANCE.TUT.BY вместе с немецкой компанией Hettich , производителем мебельной фурнитуры, разобрался, почему немцы так стремятся работать на семейных предприятиях и как немецкий бизнес стал столь ответственным по отношению к своим сотрудникам, обществу и природе. В прошлых выпусках проекта мы рассказывали о том, как с помощью сугубо немецкой дуальной системы образования правительство решает вопрос безработицы среди молодежи, а также разбирались в тонкостях соцзащиты в Германии.

«Владелец компании сказал: знаю, что кризис, но увольнять никого не будем»

Семейные предприятия, если верить статистике, очень привлекательны для немцев. 90% из них, судя по опросу, проведенному социологической службой Emnid, мечтают работать в такой компании. А 60% из всех занятых в немецкой экономике трудятся именно в семейном бизнесе.

— Между 2006 и 2012 годами (а вы помните, в этот период как раз разразился кризис) количество сотрудников в семейных компаниях выросло на 11%, а в компаниях под руководством менеджеров «со стороны» уменьшилось на 7,3%. В глазах людей семейные компании в Германии выглядят более привлекательными. Во-первых, в таких фирмах царит атмосфера сплоченности, а во-вторых, семейные предприятия, как правило, являются более социально ответственными, — рассказывает директор компании Hettich Marketing Экхард Брайтенкамп.



Экхард Брайтенкамп

Несмотря на то, что Hettich не совсем подпадает под классическое описание Mittelstand (важное ограничение здесь — годовая выручка до 50 миллионов долларов и штат до 500 человек, а в Hettich только в Германии работает около 3 тысяч человек), компанией управляют представители семьи Хеттих в четвертом поколении. Правда, в конце 90-х — начале 2000-х был период, когда управление передали в руки наемных менеджеров.

— Семейные предприятия больше фокусируются на долгосрочных целях. И собственник может пожертвовать собственными доходами ради будущего компании. Наемные менеджеры больше ориентируются на цифры: то, сколько они получают, зависит непосредственно от результатов работы. Думаю, в этом и есть главное отличие семейной компании от корпорации, — говорит Экхард Брайтенкамп, который, работая в Hettich с 1971 года, застал два поколения Хеттихов и период руководства наемных менеджеров.

То, что семейный бизнес больше ориентируется на долгосрочные цели, подтверждают и научные исследования. Планирование на далекое будущее помогает таким компаниям спокойнее переживать кризисы — это еще одна причина, почему немцы хотят работать на семейных предприятиях.



Фото: Hettich

— В 2008 году, когда разразился самый крупный на моей памяти кризис, Hettich тоже пошел вниз. У руля компании тогда как раз встал молодой Андреас Хеттих — это был своеобразный экзамен для него. На первой встрече с сотрудниками он сказал: «У нас кризис, и это все знают, но я не хочу увольнять людей, потому что через 2−3 года экономика восстановится и мы будем нуждаться в них. Если вы кого-то увольняете, набирайте человека лучше. Я знаю, что в кризис компании начнут массово увольнять сотрудников, поэтому мы должны забирать лучших к себе», — расказывает Экхард Брайтенкамп.

В 2010 году компания восстановила экономические показатели 2007-го. Это стало возможным благодаря тому, что руководитель компании как член семьи готов был отказаться от собственных интересов ради будущего компании, отмечает Экхард Брайтенкамп.

Пресловутый бренд «сделано в Германии» не всегда ассоциировался с высоким качеством и долговечностью. В XIX веке назад клеймо «сделано в Германии» ставилось на товар, качество которого вызывало сомнения. Однако впоследствии этот штамп сыграл на руку немецким производителям. — Во второй половине XIX века, когда самыми качественными товарами считались английские, британское правительство, пытаясь защитить свой рынок, ввело обязательную маркировку для товаров из Германии. Так они хотели предупредить потребителя, где качественные местные товары, а где — «подделка» из Германии. Однако со временем качество немецких товаров становилось все лучше и лучше, и люди, особенно в других странах, начали ассоциировать штамп Made in Germany с гарантией качества. Так что благодаря англичанам у нас появился такой бренд, как «немецкое качество». Сегодня наш флаг — самая большая поддержка на международных рынках, — рассказывает директор Hettich Marketing.

Поддерживать музыкантов и кормить бедных

По данным фонда семейных предприятий, семейные компании платят больше налогов в бюджет и с большой ответственностью относятся к региону, в котором работают.

— Hettich имеет фонд для талантливых детей, которые увлекаются музыкой, но не могут позволить себе купить музыкальные инструменты. В каждом регионе, где есть завод, компания поддерживает местные музыкальные школы — дает возможность покупать музыкальные инструменты, чтобы дети из малоимущих семей занимались музыкой, — рассказывает Экхард Брайтенкамп.



Экхард Брайтенкамп

Также Hettich готовит бесплатные обеды для безработных и малоимущих. А сотрудники, которые в свободное от работы время ведут общественную деятельность и как-то помогают местному сообществу, могут получить небольшой грант в 1250 евро. Причем это не только проекты в Германии. Например, в Молдове Hettich помог купить паралимпийской команде специальный минивэн.

— Семейные предприятия многое делают для сообщества на локальном уровне, однако это должно быть взаимовыгодное сотрудничество. Компании, поддерживая социальные проекты, в свою очередь, рассчитывают на поддержку и лояльность местных властей, — рассуждает Экхард Брайтенкамп.

Экология vs экономия

В повседневной жизни немцы тщательно сортируют мусор и покупают много органических продуктов. Так, 50% жителей считают , что защита окружающей среды важна для прогресса страны и ни в коем случае не препятствует развитию ее экономики.

Вместе с простыми немцами об окружающей среде заботятся и крупные корпорации, стремясь уменьшить негативные последствия воздействия промышленности на окружающую среду. Зачастую в этой заботе о природе, помимо прочего, кроется чисто прагматичный, экономически обоснованный расчет.

— В начале 90-х годов стало понятно, что вопросы окружающей среды в перспективе становятся все более актуальными. Уменьшение количества ресурсов приводит к тому, что они становятся все дороже. Также растут требования потребителей к безопасности и экологичности товаров. Поэтому действия компаний по защите природы имеют двойной смысл: во-первых, это уменьшает влияние на окружающую среду, а во-вторых, это позволяет экономить средства, — рассказывает глава департамента защиты окружающей среды Hettich Мартин Палмер.



Мартин Палмер

Мартин отмечает: для того чтобы действительно экономить деньги, предприятиям необходимо делать для защиты природы даже больше, чем от них требует законодательство. Немецкие компании инвестируют большие деньги в разработку инноваций в сфере защиты окружающей среды. Например, на строительство нового завода Hettich из дерева было потрачено 80 миллионов долларов.

— По закону, потребление энергии на заводе не должно превышать 234 киловатт на квадратный метр. Это здание потребляет 74 киловатта — на 75% меньше, чем требуется по законодательству, — рассказывает Мартин Палмер про особенности конструкции здания. — На строительство завода были потрачены большие деньги. Но за счет уменьшения потребления электроэнергии это помогает экономить компании до 300 тысяч евро в год.

Также в пример глава экологического департамента приводит административное здание Hettich Forum. Чтобы уменьшить теплопотребление здания, при строительстве его «обернули» в специальный материал из целлюлозы. Благодаря такой изоляции от фундамента до потолка здание сохраняет тепло зимой и прохладу летом. Вокруг здания вырыли бассейны, где накапливается дождевая вода — ее используют для технических нужд. Благодаря современным технологиям теплоизоляции в таком большом здании используется лишь один кондиционер, соизмеримый по мощности с тем, что охлаждает или нагревает один вагон поезда. Все это, по словам Палмера, позволяет уменьшить потребление энергии на 73%.



Здание Hettich Forum

Правительство также пытается стимулировать промышленников становиться более «эко-френдли». Например, Министерство по охране окружающей среды проводит федеральную программу, которая способствует тому, чтобы компании переходили на электромобили.

— Их компании берут в лизинг, стоит такая машина в среднем около 30 тысяч евро, 5 тысяч из которых выплачивает государство. Полтора года назад у Hettich появилось три электромобиля с разными двигателями и принципами работы — мы пока их тестируем, смотрим, какой тип самый эффективный и подходящий в работе.

Однако, как считает Палмер, достичь высоких результатов в защите окружающей среды можно без многомиллионных инвестиций. Экономия даже в промышленных масштабах начинается с самых маленьких вещей:

— Остальные шаги не такие впечатляющие — просто рутина. Например, бобины с металлопрокатом раньше работали 24 часа в сутки — не останавливались ни на минуту. Даже когда у людей был перерыв, машина работала. Но ведь если останавливать бобину хотя бы на 40 минут в день, когда она не нужна, это помогает сэкономить много энергии и денег, — говорит Мартин Палмер.





В рейтинге Environmental Performance Index (EPI) за 2016 год Германия занимает только 30 место среди 47 европейских стран. Мартин Палмер также затрудняется оценить успехи Германии в экологических вопросах, называя их противоречивыми:

— То, что делает Германия в вопросе отказа от атомной энергетики и перехода на возобновляемые источники энергии, — это восхитительно. В этом Германия действительно преуспела.

После аварии на «Фукусиме» Германия решила полностью отказаться от атомной энергетики — в 2022 году должна закрыться последняя электростанция в стране. Так Германия окончательно перейдет на возобновляемые источники электроэнергии — ветер, солнце и биотопливо. Уже сегодня треть всей электроэнергии в стране добывается с помощью альтернативных источников энергии, хотя еще 10 лет назад было только 9%.

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Hettich -один из крупнейших производителей мебельной фурнитуры из Германии. Около 6200 работников компании вкладывают свои знания и умения в развитие умной техники для мебели. Именно здесь рождаются и воплощаются в жизнь идеи для фурнитуры будущего.