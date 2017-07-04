В Гродно сильный ветер повалил деревья. Повреждены три авто

В Гродно упавшее дерево повредило три легковых автомобиля. Сообщение поступило спасателям 4 июля в 17.33. Также со здания РУП «Белтелеком» ветром была сорвана ограждающая конструкция вентканала. Спасателями зафиксированы одиночные падения деревьев на проезжую часть и на территории детского сада, где в результате поврежден металлический забор, сообщается на сайте УМЧС по Гродненской области.



Фото: http://autogrodno.by, носит иллюстративный характер

Кстати, по уточненной информации в результате шквалистого усиления ветра при прохождении грозового фронта по территории Гродненской области 29 июня были повреждены кровли 10 жилых домов (не восстановлено 3), 3 объектов соцкультбыта (не восстановлены 2), 104 сельскохозяйственных зданий, в том числе 59 ферм (не восстановлено 99, в т.ч. 54 фермы).

Всего для восстановления поврежденных объектов требуется 8214 листов шифера, 150 кв. м металлопрофиля.