В Жабинковском районе лес поглощает старое кладбище

Высокие деревья и буйно разросшийся кустарник практически полностью поглотили «старое» кладбище возле деревни Рачки Жабинковского района. Родственники примерно полутора десятков захороненных как могут ухаживают за могилами. Но к месту упокоения близких им приходится добираться по засеянному полю и опушке леса, пишет «Вечерний Брест».



Фото: Вечерний Брест

Крест, вросший в дерево, уже поваленные деревья и деревья, готовые рухнуть от старости, кусты в человеческий рост, «залежи» веток по колено — вот первое впечатление от старого кладбища возле деревни Рачки. Правда, территория возле примерно полутора десятков могил более-менее расчищена, у памятников стоят цветы. Родственники как могут сохраняют приличный вид возле захоронений близких. Но своими силами с наведением порядка на всем кладбище им явно не справиться.

Кладбище возникло в XIX веке. Здесь хоронили жителей деревень Рачки, Пшенаи и Нагораны. Место было выбрано на опушке небольшого леса, оно было обозначено по периметру рвом. Но вскоре начались подтопления, и для нового погоста было выбрано место повыше, метрах в пятистах. Последнее захоронение на «старом» кладбище датируется 1979 годом.

С того года лес начал наступление на кладбище и явно побеждает. Местные жители обращались в различные инстанции с просьбой о помощи в наведении порядка. И первый ответ поступил 21 марта 2016 года от тогда еще депутата Палаты представителей Национального собрания РБ Владимира Пузыревского.

В частности, он разъяснил, со ссылкой на действующее законодательство, как должен быть организован уход за кладбищами:

«…Организация работ по содержанию и благоустройству мест погребения осуществляется местными исполнительными и распорядительными органами базового территориального уровня, поселковыми, сельскими исполнительными комитетами… Содержание и благоустройство мест погребения осуществляются специализированными организациями, иными юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. В сельских населенных пунктах поселковые, сельские исполнительные комитеты, на территории административно-территориальной единицы которых находится место погребения, определяют лиц, ответственных за содержание и благоустройство места погребения…»

Через некоторое время на вопрос ответил и Жабинковский райисполком (датируется 27 сентября 2016 года): «Жабинковским сельским исполнительным комитетом в лесном массиве возле д. Рачки установлено место захоронения, не входящее в границы существующего кладбища. Старое кладбище расположено в лесу и в настоящее время закрыто для захоронений, каплицы на территории кладбища нет, имеются семь могил с соответствующими атрибутами и несколько больших камней, которые предположительно могли служить надгробиями».

С приведенным подсчетом числа захоронений согласиться невозможно. Будучи непосредственно на месте, насчитал почти полтора десятка могил, за которыми ухаживают. И не менее двадцати крестов и оснований под ними, сохранившихся, судя по их виду, еще с XIX — первой половины XX веков. Полагаю, их гораздо больше, если умудриться подсчитать все те, что закрыты молодой порослью деревьев и кустарником.

Возможно, вся проблема в том, что кладбище ни за кем не числится. Председатель Жабинковского сельского совета Галина Окулич пояснила, что при передаче Хмелевского сельсовета в Жабинковский это место захоронения «на балансе» не значилось. И сегодня его на учете нет. Галина Степановна посетовала на местных жителей: «Мы объявили несколько субботников — никто не пришел. Может, потому, что значительную часть жителей д. Рачки составляют выходцы из Украины, которые прямо говорят: „Чего мы пойдем, если там у нас из родных никто не захоронен“. Но мы в июне-июле объявим еще один субботник, ЖКХ готово вывезти мусор, предоставить технику».

К сожалению, одним субботником не обойтись. Надо спиливать деревья, вывозить ветки и уже упавшие стволы. Вычистить кладбище от кустарника, который спрятал старые кресты. Очистить ров, который окаймляет место захоронения. Проложить нормальную (пусть земляную) дорогу к кладбищу — сегодня тем, кто идет к нему, приходится топтать посевы свеклы, которые вплотную подходят к погосту. Вероятно, верхом самонадеянности стоит считать предложение оградить кладбище и установить бак для сбора мусора — для нужд тех людей, что приходят убрать могилы близких. И напомним законодательство: за нормальное состояние мест захоронения отвечают в первую очередь органы исполнительной власти.



Фото: Вечерний Брест

В списках не значится

В приведенном выше ответе Жабинковского райисполкома также указывается, что «данные захоронения не значатся как историко-культурные ценности». Между тем многие старожилы утверждают, что посередине кладбища была возведена каменная каплица, в которой был захоронен царский морской офицер Павел Потулов с супругой. Могилы были разрыты в поисках сокровищ, сама каплица разобрана местными комсомольцами в 1939—1940-х годах. Действительно, личность не вымышленная, реально существовавшая. И место былой каплицы сегодня «читается». Оно подтверждается картой 1885−1886 годов, составленной военно-топографическим управлением.

Более того, до сих пор на кладбище сохранился металлический крест с надписью: «За упокой Демьяна, Ивана, Антона и Матвея Головенчуков. 1879 г.». Да и некоторые другие кресты явно выполнены лет 80−100 назад. Если уж и не включено кладбище в историко-культурное наследие, то сохранить его в надлежащем виде как местную достопримечательность стоит. А главное — отдать память всем тем, кто жил здесь до нас.