Гомельчанин посылал на российские предприятия письма с сообщениями о взрывных устройствах

История началась в 2016 году, когда 54-летний мужчина решил устроиться в Гомеле торговым представителем Полоцкого предприятия. Но в трудоустройстве ему отказали. Обидевшись на регионального менеджера, от которой он услышал отказ, мужчина придумал план мести. В адрес двух российских предприятий он отправил электронные письма, в которых сообщалось, что на их территории находятся взрывные устройства, пишут « Гомельские ведомости ».

— Первое сообщение пришло в администрацию Киришского нефтеперерабатывающего завода Ленинградской области, второе — на Новосибирский металлургический завод. Для обратной связи вместе с информацией о взрывных устройствах мужчина оставлял электронный адрес регионального менеджера, на которую затаил обиду, — рассказали в первом следственном отделении городского отдела СК.

Отреагировав на серьезное содержание посланий, сотрудники правоохранительных органов России установили, с какого адреса приходили письма, и связались с белорусскими коллегами. Отправителем оказался гомельчанин, состоящий на учете в психиатрическом диспансере

В отношении гомельчанина возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности. Дело передано в прокуратуру. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы мужчина признан невменяемым.

Ранее в 2004 году к нему уже применялись меры принудительного лечения в психиатрической больнице с усиленным режимом наблюдения. Тогда он тоже «минировал» различные предприятия и учреждения.