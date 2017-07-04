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Гомельчанин посылал на российские предприятия письма с сообщениями о взрывных устройствах

05.07.2017 10:22 — Новости Общества | Tut.by  
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История началась в 2016 году, когда 54-летний мужчина решил устроиться в Гомеле торговым представителем Полоцкого предприятия. Но в трудоустройстве ему отказали. Обидевшись на регионального менеджера, от которой он услышал отказ, мужчина придумал план мести. В адрес двух российских предприятий он отправил электронные письма, в которых сообщалось, что на их территории находятся взрывные устройства, пишут «Гомельские ведомости».

— Первое сообщение пришло в администрацию Киришского нефтеперерабатывающего завода Ленинградской области, второе — на Новосибирский металлургический завод. Для обратной связи вместе с информацией о взрывных устройствах мужчина оставлял электронный адрес регионального менеджера, на которую затаил обиду, — рассказали в первом следственном отделении городского отдела СК.

Отреагировав на серьезное содержание посланий, сотрудники правоохранительных органов России установили, с какого адреса приходили письма, и связались с белорусскими коллегами. Отправителем оказался гомельчанин, состоящий на учете в психиатрическом диспансере

В отношении гомельчанина возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности. Дело передано в прокуратуру. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы мужчина признан невменяемым.

Ранее в 2004 году к нему уже применялись меры принудительного лечения в психиатрической больнице с усиленным режимом наблюдения. Тогда он тоже «минировал» различные предприятия и учреждения.

 
Теги: Гомель
 
 
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В отношении гомельчанина возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности. Дело передано в прокуратуру. Согласно заключению...

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