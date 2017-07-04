МИНСК, 5 июл — Sputnik. Декрет президента №3 "О предупреждении социального иждивенчества" концептуально пересматривается, сообщил накануне министр по налогам и сборам Беларуси Сергей Наливайко.

Декрет №3 был принят в 2015 году . Документ обязывает неработающих в течение 183 дней в году белорусов уплачивать сбор на финансировании государственных расходов в размере 20 базовых величин. Декрет вызвал бурное обсуждение в обществе, а в начале 2017-го президент приостановил его действие и поручил доработать.

Глава МНС накануне заявил, что сейчас продолжается концептуальный пересмотр декрета. Главный упор в документе, отметил министр, будет сделан на трудоустройстве тех, кто не принимает участие в госфинансировании.

Предусмотрит декрет и ресоциализацию граждан, ведущих асоциальный образ жизни. Конкретные изменения в документ, отметил Наливайко, будут обозначены лишь после подписания президентом.

Уже в январе этого года Лукашенко внес изменения в декрет: список участвующих в финансировании государственных расходов был увеличен, однако для снятия социального напряжения этого оказалось мало. До 1 мая президент требовал трудоустроить всех безработных граждан и, как заявляли в Минтруда, большинство желающих нашли новое место работы.

Упор на рабочие места вместо системы штрафов за отсутствие работы, вероятнее всего, будет сохранен и в пересмотренной версии декрета. Сроки подписания изменения пока не называют.