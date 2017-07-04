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Декрет "о тунеядстве": что изменится?
05.07.2017 10:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 июл — Sputnik. Декрет президента №3 "О предупреждении социального иждивенчества" концептуально пересматривается, сообщил накануне министр по налогам и сборам Беларуси Сергей Наливайко.
© Sputnik / Виктор Толочко
Декрет №3 был
Глава МНС накануне заявил, что сейчас продолжается концептуальный пересмотр декрета. Главный упор в документе, отметил министр, будет сделан на трудоустройстве тех, кто не принимает участие в госфинансировании.
Предусмотрит декрет и ресоциализацию граждан, ведущих асоциальный образ жизни. Конкретные изменения в документ, отметил Наливайко, будут обозначены лишь после подписания президентом.
Уже в январе этого года Лукашенко внес изменения в декрет: список участвующих в финансировании государственных расходов был увеличен, однако для снятия социального напряжения этого оказалось мало. До 1 мая президент требовал трудоустроить всех безработных граждан и, как заявляли в Минтруда, большинство желающих нашли новое место работы.
Упор на рабочие места вместо системы штрафов за отсутствие работы, вероятнее всего, будет сохранен и в пересмотренной версии декрета. Сроки подписания изменения пока не называют.
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Конкретные изменения в нашумевшем документе до подписи президента чиновники не называют.
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