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В Бобруйске возбудили дело из-за деструктивных групп в соцсетях. К самоубийству склоняли школьницу
05.07.2017 10:39 — Новости Общества | Tut.by
Впервые в Могилевской области возбудили уголовное дело, связанное с деструктивными группами в соцсетях. Жертвой стала школьница из Бобруйска. Запуганная девочка повредила себе руку иглой.
Школьница состояла в группе, «куратор» которой предлагал выполнить 50 заданий суицидальной направленности. Последним заданием было самоубийство. В какой-то момент бобруйчанка испугалась и вышла из группы. Тогда ее начали запугивать по мобильному телефону, угрожать ей и ее семье.
Напуганная школьница пошла к подруге. Там она расцарапала себе иглой предплечье. Благодаря тому, что девочка была не одна, о случившемся узнали сотрудники скорой, милиция.
Расследование уголовного дела по статье «Склонение к самоубийству» продолжается, рассказала официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк. Изъяты мобильный телефон девочки, ее домашний компьютер, проводятся опросы, экспертизы.
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В Могилевской области это первое уголовное дело, связанное с деструктивными группами.
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