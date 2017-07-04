Курорты Краснодарского края в России на берегу Черного и Азовского морей — еще одно безвизовое пляжное направление для отдыха белорусов. И все бы ничего, если бы в ту же Анапу из Минска летали прямые самолеты. Перелет с пересадкой в Москве туда-обратно, например в июле, может обойтись больше, чем в 600 долларов. Сколько стоит отдых в Анапе для самостоятельных туристов и чем курорты Краснодарского края могут привлечь белорусов?



Геленджик. Фото: flickr.com/Alexxx Malev

До курорта почти двое суток на поезде, а номер на двоих в гостевом доме стоит 34 доллара в сутки

В прошлом году в конце июля-начале августа минчанка Ирина вместе со своим молодым человеком ездила в Краснодарский край. За 18 дней отдыха на двоих ребята потратили 1400 долларов. Молодым людям в Краснодарском крае понравилось. В этом году они снова планируют туда съездить, и уже купили билеты на поезд.

— У нас не было виз и возможности их сделать. Я сдавала в то время на права. Из направлений отдыха рассматривали Турцию, Египет, Черногорию. Турция и Египет показались не очень безопасными, а в Черногории я уже была, и там часто идут дожди, — рассказывает Ирина, как остановили выбор на Краснодарском крае.

Из Минска до Анапы молодые люди добирались на поезде. Он идет почти двое суток — 47 часов 45 минут. Ирина говорит, что дорогу они перенесли легко: спали, читали.

— Там не жарко было, хотя кондиционер плохо работал, — отмечает она.

На месте на такси за 1500 российских рублей (около 26 долларов) доехали до курортного поселка Большой Утриш. Это примерно в 20 километрах от Анапы.

До отъезда из Минска они забронировали в гостевом доме номер на двоих. Проживание (без питания) обошлось в 2000 российских рублей (около 34 долларов) в сутки. В гостевом доме всего было примерно 30 номеров, бассейн и мангал.

Ели молодые люди или в столовой в самом гостевом доме, или в кафе. В столовой завтрак стоил 200 российских рублей (около 3,5 долларов), обед и ужин — по 250 рублей (около 4,2 доллара). На завтрак предлагали блины, запеканку, на обед — борщ, макароны с курицей и чай. По словам девушки, цены в кафе были примерно такие же, как в Минске.



Кипарисовое озеро. Фото: kukarta.ru

Во время отдыха они в основном отдыхали на диком пляже недалеко от гостевого дома, ездили в аквапарк в Анапу, ходили на Кипарисовое озеро в поселке Сукко.

— В принципе отдыхать в Краснодарском крае понравилось, несмотря на то, что мы отравились, — рассказывает Ирина. — Там нужно быть аккуратным с едой, есть в проверенных местах, все мыть. Когда покупаешь фрукты и овощи, лучше заранее спрашивать цену, потому что продавцы могут обмануть.

В прошлом году курорты Краснодарского края были у белорусов более популярны

Эксперты турбизнеса уверены, что, это туристическое направление у нас в 10 раз менее популярно, чем турецкое. И ситуация бы точно изменилась, если бы до Анапы из Минска был прямой авиарейс без пересадки в Москве.

— Интерес к отдыху в Краснодарском крае есть, но основная проблема — транспорт. На поезде ехать долго, самолет без пересадок летает только в Краснодар и Сочи, что тоже неудобно. Лететь до Анапы через Москву? Многие это тоже считают неудобным. Хотя я всегда летаю через Москву. Если в 6 утра вылет из Минска, то в 11 часов я уже в Анапе или Геленджике. Если бы был прямой самолет из Минска в Анапу, то поток был бы больше, — уверена Елена Брок, директор туристическо-информационного центра «Южное Взморье» в Минске, которое продвигают курорты Краснодарского края в Беларуси.

Елизавета Адамович, менеджер по работе с агентствами представительства российского туроператора «Алеан», отмечает, что в прошлом году с их помощью в Краснодарском крае отдохнули три тысячи белорусов, в этом — уже 1500 человек. Но эти цифры не отражают ситуацию в целом. На их предложения как туроператора подписаны 200 турагентств по всей стране, но реально работают 37. При этом эти же компании могут сотрудничать с другими туроператорами по Краснодарскому краю.

— И вы должны понимать, что только из Минска до Анапы и Геленджика пять-десять туроператоров ставят автобусные туристические цепочки. Одна цепочка летом — раз в десять дней, автобус на 40 человек. А еще есть автобусы из других белорусских городов.



Анапа. Фото: commons.wikimedia.org

По ее словам, в прошлом году в Краснодарский край белорусы ездили чаще, чем в этом. Это было связано с тем, что прошлым летом полеты в Турцию и Египет из России были приостановлены, а в Европе были теракты.

Елена Брок отмечает, что в последние годы туристическая инфраструктура в Краснодарском крае сильно изменилась в лучшую сторону.

— Все обновленное. Это европейский уже уровень. В Краснодарском крае у наших туристов нет проблем с языком, там хорошие цены, проводят много мероприятий для молодежи. В прошлом году туда съездила моя знакомая, которая много мест объехала. И она сказала: «Какая Испания? Только Геленджик! Чистейшей море, вкусная еда, на рынок приходишь — все вкусное и свежее».

Специалист отмечает, что стоимость отдыха в Краснодарском крае будет зависеть от уровня жилья: есть места эконом-класса и отели с системой «все включено». По ее словам, в отеле «Бархатные сезоны» в Адлере на первой береговой линии в июле-августе номер с завтраками будет стоить в районе 30 долларов.

По поводу того, что в июле в Анапе начинает цвести море, и это может доставить некоторые неудобства туристам, Елена Брок заметила, что от водорослей побережье ежедневно чистят.

— Ходит специальная техника, которая полностью убирает водоросли. Более того, там есть пирсы. По ним можно зайти дальше и плавать на глубине, где этих водорослей нет.



Сочи. Фото: ru.m.wikipedia.org

Пляжи в Краснодарском крае преимущественно муниципальные и бесплатные. Но некоторые относятся к определенным отелям и вход туда по браслетам или карточкам. Специалист замечает, что таких мест не много.

Что почем сейчас: дорога и жилье

Добраться до Краснодарского края из Минска можно несколькими способами. Самый дешевый — на автобусе. Если ехать из Минска автобусом EuroTrans, то билет в обе стороны до Анапы обойдется в 80 долларов. Плюс придется доплатить 40 рублей за туристическую услугу. До Анапы из Минска через территорию России 2012 километров. Автобус идет примерно 30−32 часа.

Билет в плацкартный вагон на поезде Минск-Анапа стоит от 197,95 рублей в одну сторону, купе — 423,45 рублей. Идет поезд почти двое суток. На поезд Минск-Адлер в плацкарт билет в одну сторону стоит от 200,28 рублей, купе — 427,94 рубля. На этот же поезд до Сочи — плацкарт 197,95 рублей, купе — 423,45 рублей.

Из Минска есть прямой рейс «Белавиа» до Краснодара или Сочи. До Анапы — с пересадкой в Москве. Если, например, купить билеты до Анапы на 16 июля и на 26 июля обратно, то они обойдутся в 1 239,05 рублей (639 долларов).

Номер в двухзвездочном отеле с завтраком на этот период на сервисе booking.com обойдется в около 400−500 долларов. На сервисе airbnb.com квартиру в Анапе можно снять от 27 до 74 долларов в сутки.

Таким образом, если доехать до Анапы на поезде в плацкарте туда-обратно 395,9 рублей (около 204 долларов), жить в квартире десять суток за примерно 30 долларов в сутки, есть в столовой или покупать продукты в магазине и готовить дома, при этом потратить на еду 150 долларов, то одному человеку можно отдохнуть на сумму до 850 долларов.