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Уникальная аллея фонарей появилась в Жодино
05.07.2017 11:15 — Новости Общества | Tut.by
Вдоль пешеходной дорожки проспекта Мира в Жодино в честь Дня независимости и Дня города установили десяток необычных фонарей.
Один в форме экскаватора, на другом — Луна и звезды… В ближайшее время в Жодино планируют установить еще пятнадцать фонарей. Городские власти обещают, что каждый из них будет с неповторимым дизайном.
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В ближайшее время в Жодино планируют установить еще пятнадцать фонарей. Городские власти обещают, что каждый из них будет с неповторимым дизайном.
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