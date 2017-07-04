Уникальная аллея фонарей появилась в Жодино

Вдоль пешеходной дорожки проспекта Мира в Жодино в честь Дня независимости и Дня города установили десяток необычных фонарей.

Один в форме экскаватора, на другом — Луна и звезды… В ближайшее время в Жодино планируют установить еще пятнадцать фонарей. Городские власти обещают, что каждый из них будет с неповторимым дизайном.













