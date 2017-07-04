Старейший аэродром Гродно отпразднует свое 105-летие масштабным авиафестивалем

В Гродно 105-летие старейшего аэродрома отметят масштабным авиационным фестивалем. На аэродроме Каролино в районе озера Юбилейного в Гродно 8 и 9 июля пройдет третий фестиваль любителей авиации «Небо выбрало нас». В нынешнем году он будет посвящен 105-летию гродненского аэродрома. Традиционно он собирает любителей авиации со всей Беларуси, ожидаются также пилоты из Литвы.





«Участие в фестивале примут около 25 летательных аппаратов: легкие самолеты, вертолеты, автожир, парапланы, мотодельтапланы. У гостей фестиваля будет возможность не только осмотреть вертолет или самолет, но и пообщаться с их владельцами, задать интересующие вопросы, узнать, как можно стать пилотом и приобрести частный самолет», — рассказал организатор фестиваля, председатель общественного объединения «Ассоциация любителей авиации» Виталий Братанюк.

http://www.belta.by/regions/view/starejshij-aerodrom-grodno-otprazdnuet-105-letie-masshtabnym-aviafestivalem-255808−2017/

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Вход на мероприятие для зрителей будет свободным. В программе фестиваля показательные полеты, фигуры высшего пилотажа от пилотов малой авиации. Парашютисты продемонстрируют мастерство в купольной акробатике и приземлении на точность.

Аэродром Каролино — старейший в Беларуси. За годы существования он ни на день не прекращал своей работы. Впервые аэродром упоминается в 1910 году как место дислокации воздухоплавательной роты, а с 1912 года на нем размещался новый для того времени вид военной техники — самолеты. Участвовал аэродром и в боях Первой мировой и Великой Отечественной войн. В послевоенное время здесь базировались как военная, так и гражданская авиация. В настоящее время на территории аэродрома Каролино размещается база государственного спортивного учреждения «Гродненский областной аэроклуб».