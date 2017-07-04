ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Старейший аэродром Гродно отпразднует свое 105-летие масштабным авиафестивалем

05.07.2017 11:51 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Гродно 105-летие старейшего аэродрома отметят масштабным авиационным фестивалем. На аэродроме Каролино в районе озера Юбилейного в Гродно 8 и 9 июля пройдет третий фестиваль любителей авиации «Небо выбрало нас». В нынешнем году он будет посвящен 105-летию гродненского аэродрома. Традиционно он собирает любителей авиации со всей Беларуси, ожидаются также пилоты из Литвы.


«Участие в фестивале примут около 25 летательных аппаратов: легкие самолеты, вертолеты, автожир, парапланы, мотодельтапланы. У гостей фестиваля будет возможность не только осмотреть вертолет или самолет, но и пообщаться с их владельцами, задать интересующие вопросы, узнать, как можно стать пилотом и приобрести частный самолет», — рассказал организатор фестиваля, председатель общественного объединения «Ассоциация любителей авиации» Виталий Братанюк.

Читать полностью: http://www.belta.by/regions/view/starejshij-aerodrom-grodno-otprazdnuet-105-letie-masshtabnym-aviafestivalem-255808−2017/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Вход на мероприятие для зрителей будет свободным. В программе фестиваля показательные полеты, фигуры высшего пилотажа от пилотов малой авиации. Парашютисты продемонстрируют мастерство в купольной акробатике и приземлении на точность.

Аэродром Каролино — старейший в Беларуси. За годы существования он ни на день не прекращал своей работы. Впервые аэродром упоминается в 1910 году как место дислокации воздухоплавательной роты, а с 1912 года на нем размещался новый для того времени вид военной техники — самолеты. Участвовал аэродром и в боях Первой мировой и Великой Отечественной войн. В послевоенное время здесь базировались как военная, так и гражданская авиация. В настоящее время на территории аэродрома Каролино размещается база государственного спортивного учреждения «Гродненский областной аэроклуб».

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно 105-летие старейшего аэродрома отметят масштабным авиационным фестивалем. На аэродроме Каролино в районе озера Юбилейного в Гродно 8 и 9 июля пройдет третий...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Арт-площадки, музей воды и фонтан. Архитекторы Бреста восстановят "Казенный сад"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика