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Старейший аэродром Гродно отпразднует свое 105-летие масштабным авиафестивалем
05.07.2017 11:51 — Новости Общества | Tut.by
В Гродно 105-летие старейшего аэродрома отметят масштабным авиационным фестивалем. На аэродроме Каролино в районе озера Юбилейного в Гродно 8 и 9 июля пройдет третий фестиваль любителей авиации «Небо выбрало нас». В нынешнем году он будет посвящен 105-летию гродненского аэродрома. Традиционно он собирает любителей авиации со всей Беларуси, ожидаются также пилоты из Литвы.
«Участие в фестивале примут около 25 летательных аппаратов: легкие самолеты, вертолеты, автожир, парапланы, мотодельтапланы. У гостей фестиваля будет возможность не только осмотреть вертолет или самолет, но и пообщаться с их владельцами, задать интересующие вопросы, узнать, как можно стать пилотом и приобрести частный самолет», — рассказал организатор фестиваля, председатель общественного объединения «Ассоциация любителей авиации» Виталий Братанюк.
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В Гродно 105-летие старейшего аэродрома отметят масштабным авиационным фестивалем. На аэродроме Каролино в районе озера Юбилейного в Гродно 8 и 9 июля пройдет третий...
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