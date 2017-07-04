Концепцию воссоздания Городского сада, заложенного в Брест-Литовске в 30-е годы позапрошлого века, подготовили архитекторы ОАО «Брестжилпроект». Объект, о котором идет речь, в официальных документах называется более чем обыденно: благоустройство городской территории бывшего водозабора № 1 по улице Ленина в Бресте. Но фактически речь идет о возвращении городу утраченной зоны отдыха, которая в свое время была так любима многими поколениями брестчан. Для посетителей сад планируют открыть через два года — аккурат к 1000-летию города над Бугом, пишет портал «Живи как хозяин».

Фото: Брестский курьер

История Городского сада — садами в былые времена называли парковые зоны — тесно связана с началом строительства крепости и переносом по этой причине города восточнее его исторического места.

— Он находился на перекрестке Цветочного бульвара (ныне улица Ленина) и улицы Шоссейной (ныне проспект Машерова) и первоначально носил название «Казенный сад». В архивных документах за 1851 год указывается, что Городской сад, к тому времени переименованный, занимал площадь в 7 десятин 1136 квадратных саженей. Недаром власти Брест-Литовска выбрали местом для сада именно эту землю: они хотели сохранить для своих современников и потомков еще более древний памятник истории — курган старинного капища, которое когда-то находилось здесь, — рассказывает главный архитектор проекта Анатолий Патоцкий.





Сад был чрезвычайно красив — его растительность даже сравнивали с зеленым покровом Амазонии. В то время в нем росли многочисленные виды деревьев и кустарников, цвели сирень, акация, пионы, розы. Бывали там и известные люди. К примеру, в 1914 году композитор Сергей Рахманинов дал концерт в деревянном театре. Закрыт для посещения Городской сад был в августе 1940 года, поскольку из-за расположенных в нем артезианских скважин стал санитарно-защитной зоной водозабора.

Проект в стиле «ретро»

Первое письменное упоминание о Городском саде Брест-Литовска встречается в известных очерках писателя-этнографа Павла Шпилевского «Путешествие по Полесью и белорусскому краю», опубликованных в российском журнале «Современник» в 1853 — 1855 годах.

План реконструкции Городского сада архитекторы «Брестжилпроекта» вызвались подготовить на безвозмездной основе в качестве подарка родному городу к его юбилею. При разработке генплана они постарались максимально приблизить его к тому, что было почти два столетия назад.

В 1938 году часть территории сада попала под строительство ТЭЦ. Согласно картам, найденным в Гродненском архиве, курган находился именно там. В исторической справке, которую подготовил начальник отдела комплексных научных изысканий предприятия «Брестреставрацияпроект» Николай Власюк на основе разысканных им в архиве документов, имеется изначальная трассировка дорожек, перечень существовавших в парке строений.



Фото: Брестская газета

План реконструкции архитекторы «Брестжилпроекта» вызвались подготовить на безвозмездной основе в качестве подарка родному городу к его юбилею. При разработке генплана автор проекта Юлия Гриднева, главный архитектор Анатолий Патоцкий и главный инженер Наталья Морилова постарались максимально приблизить его к тому, что было почти два столетия назад. Здесь не планируется никаких аттракционов, шумных гуляний с распитием спиртного. Парк будет предназначен для тихого, спокойного отдыха под звуки классической музыки, духового оркестра. Родители с малышами, влюбленные парочки, выставки художников… Вот такая идиллия в стиле ретро. Главная задача — воссоздать среду начала прошлого века: деревянные лавочки, красивые фонари, брусчатка, гравийные дорожки. В парке появятся кафе, летний театр, эстрада, беседки. Будет много всевозможных скамеечек, увитых растениями пергол, газонов, фонарей в ретро-стиле.

— Со стороны ТЭЦ планируем создать стену из камня, оплетенную виноградом, плющом — она станет интересным фоном для всего сада. В находящейся рядышком с ней водонапорной башне разместится небольшой музей воды, — рассказывает Анатолий Патоцкий. — Отдельное место в концепции отведено для артплощадок. На центральной площади предусмотрели фонтан. Возможно, назовем его фонтаном Шаповалова — на данной территории впервые в Бресте купцом Шаповаловым была начата добыча чистой питьевой воды из артезианских скважин. От озерца с декоративным мостиком к Мухавцу протянется ручеек. Вдоль набережной, на которую планируется выйти в перспективе, также появится аллея с открытыми площадками. Между берегами, как когда-то, будет курсировать паром. Не исключаем возможности продлить парк и за реку. На сегодняшний день земля для обустройства парка выделена только до порта. То, что предлагаем сделать за этими границами, возможно, если порт все-таки перенесут и эту часть отдадут под зону отдыха. Поэтому мы сделали единую территорию, — дополняет Анатолий Патоцкий.

Со стороны ТЭЦ возведут стену из камня, оплетенную виноградом, — она станет интересным фоном для всего сада. В находящейся рядом водонапорной башне разместится музей воды. Отдельное место в концепции отведено для артплощадок. На центральной площади построят фонтан. Возможно, назовут его фонтаном Шаповалова — в честь купца, который впервые в Бресте начал добычу чистой питьевой воды из артезианских скважин…

Фото: Брестский курьер

За разработку этого объекта молодые архитекторы взялись с удовольствием, вкладывают в дело душу и надеются, что итог трудов брестчане оценят по достоинству. Эскизный проект парка уже готов. Градостроительный совет все решения одобрил. Специалисты приступили к рабочим чертежам. Процесс непосредственно курирует главный архитектор Бреста Николай Власюк. Территорию, примыкающую к мемориалу «Стражам границ», коммунальники привели в порядок: убрали дикие заросли кустарников, снесли аварийные деревья, выкопали оставшиеся от водозабора резервуары. Так что к ее освоению уже практически можно приступать.

— Что касается концепции, то она определена давно, — отмечает директор ОАО «Брестжилпроект» Татьяна Мороз. — Наше мнение и мнение руководства города совпадают: эта территория должна быть парковой зоной, предназначенной для тихого семейного отдыха. Конечно, перспективу развития данного района мы видим с выходом к Мухавцу, а возможно, и на другой его берег. Без этого парк будет неполноценен. Ведь вода — весьма привлекательный для отдыха элемент. Тем более что у нас в Бресте пока нет по-настоящему обустроенного парка, который примыкал бы к реке. Такие идеи наши коллеги пытались воплотить еще в проектах начала XX века. Если задумка осуществится, то воссозданный Городской сад станет органичной частью благоустроенной набережной.

Городской сад, Парк Вольности, Парк Свободы…

Земельный участок под Городской сад для места отдыха и гуляний людей в новостроящемся Брест-Литовске с 1835 года определили на территории Кобринского предместья. В те времена садами называли парковые территории. Его заложили тогда, когда на новом месте начал строиться новый город Брест-Литовск — в двух километрах восточнее от возводимой одноименной крепости. Городской сад был очень разнообразен по составу деревьев, кустарников и цветов, и его воздух благоухал ароматами акаций, сирени, жасмина, пионов и диких роз, а богатая зелень создавала впечатление Амазонии. Аллеи тянулись вдоль сада и пересекали его. Посетители Городского сада также могли оказаться возле шлюза, пройдя от главного входа к входу со стороны реки Мухавец. В саду была аллея влюбленных («Охов и Вздохов», как назвали ее, наверное, сами жители). Рядом с садом, на р. Мухавец, находился паром, на котором можно было перебраться на противоположный берег или просто прокатиться. В Городском саду находились питейные заведения, буфеты и кафешантаны, что можно увидеть на почтовых открытках, изданных в начале ХХ века. Это было излюбленное место отдыха господ офицеров Брест-Литовского гарнизона. Кроме знакомств с барышнями и дамами, они лихо проводили свое время и в ресторации. В Городском саду бывал и молодой штабс-капитан Дмитрий Михайлович Карбышев, проходивший службу в Брест-Литовске с 1911 по 1914 годы, когда принимал участие в строительстве фортов Брест-Литовской крепости (участник русско-японской войны, Первой мировой войны, Гражданской войны в России в составе Красной Армии, советско-финской и Великой Отечественной войн, посмертно удостоен звания Героя Советского Союза).

В начале ХХ века на территории Городского сада была найдена целебная вода. В 1909 году некий господин Шаповалов арендовал тут небольшой участок (это примерно то место, где сейчас находится мемориальный комплекс «Стражам границ»). Им был выкопан глубокий артезианский колодец с ключевой водой отличного качества. Про колодец Шаповалова узнали чиновники Брест-Литовска, и городская дума приняла решение, в котором указывалось: «Ввиду доброкачественной воды артезианского колодца, устроенного господином Шаповаловым в Городском саду, водоснабжение города устроить из этого колодца». Теперь городские водовозы вместо светло-коричневой мухавецкой воды с душком стали наполнять свои бочки чистой колодезной водой. Есть информация, что впоследствии Городской сад стал именоваться cадом Шаповалова. Офицер Брест-Литовской крепости, сослуживец Карбышева, Владимир Догадин в своих мемуарах 1911 года писал: «Для нас, вновь приехавших прямо из академии, места в крепости не оказалось, и мы наняли себе квартиры в самом городе, расположенном от крепости в двух километрах. Алексеев, Десницкий и я поселились в только что построенном двухэтажном доме, расположенном на юго-западном углу города, на Шоссейной улице (ныне пр. Машерова. — авт.), против сада Шаповалова, где находился цирк и происходили гуляния с музыкой». В польские времена (1921 — 1939 гг.) у входа в парк Вольности (так он назывался в те годы) был установлен бюст национальному герою Польши, США, Литвы, Беларуси, почетному гражданину Франции Тадеушу Костюшко.

В 30-е годы Парк Вольности претерпел изменения: западная часть его территории была отдана под строительство паротурбинной электростанции мощностью 1500 кВт, которая в июне 1938 года была введена в строй. При строительстве Брестской ТЭЦ были уничтожены курган — остаток древнего капища — и копцы (возможно, не все), о которых ранее писал П. М. Шпилевский. С приходом советской власти в город в сентябре 1939 года Парк Вольности был переименован в Парк Свободы, что по сути одно и то же. Но вскоре руководителями города было принято решение о его закрытии. Само по себе решение выглядело странным, но руководство города свято исполнило решение Совнаркома БССР, где указывалось, что в зоне водозаборных сооружений категорически запрещалось устройство мест общественного пользования.

Впрочем, есть и иная версия: местный совет города Брест-Литовска, опираясь на решение сверху, видимо, посчитал, что именно в парке Свободы агенты иностранной разведки могут совершить диверсию, например отравить воду или взорвать водозаборные сооружения при скоплении народа. Для того чтобы официально закрыть парк, нужен был документ, в котором бы отражалась причина закрытия. Этот документ я нашел в Госархиве Брестской области. В протоколе № 28 от 6 августа 1940 года было сказано, что состоялось заседание Брестского исполнительного комитета, на котором за № 12 обсуждался вопрос «Об установлении охранной зоны источников водоснабжения города Бреста». Таким образом, Парк Свободы был закрыт для посещения в августе 1940 года, что, впрочем, не помешало фашистским диверсантам подготовить почву изнутри для нападения в июне 41-го. Но это уже, как говорят, совсем другая история. Кстати, в период немецкой оккупации с 1941 по 1944 годы Парк Свободы снова стал местом отдыха горожан, он был весьма популярен и среди фашистов.

Но вот война закончилась, и в городе над Бугом стала налаживаться мирная жизнь. В решении исполкома Брестского горсовета депутатов трудящихся от 2 апреля 1946 года «О приведении в порядок городских парков: «Свободы» и «1-е Мая» говорилось: «Обязать Зав. Горкомхоза товарища Данилович не позднее 5 апреля 1946 года назначить в парки директоров и организовать сторожевую охрану; предложить Зав. Горкомхоза товарищу Данилович и зав. Отделом Благоустройства товарищу Блощук: до 20 апреля 1946 года в парках произвести ограду (изгородь) и полную очистку от хлама и нечистот, благоустроить аллеи и дорожки. К 25 апреля сего года произвести в парках насаждение кустарников, деревьев, цветов, трав и сделать необходимое оформление (портреты, плакаты и др.); обязать зав. Культотделом товарищ Иванову не позднее 9 апреля 1946 года предоставить Горисполкому конкретные мероприятия по организации в парках культурного отдыха. Организация летнего кино, танцевальных площадок и всевозможных игр и др.; предложить директору Межрайторга товарищу Ильину к 20 апреля сего года в каждом парке открыть по 3 — 4 ларька по торговле прохладительными напитками, мороженым, закусками (бутербродами и др.); обязать нач. Союзпечать товарища Смоквина открыть в парках киоски по продаже газет, книг, журналов и т.п.; контроль за выполнением настоящего решения возложить на зампредседателя горисполкома товарища Ведмедко».

Под решением стоят две подписи — председателя исполнительного комитета Брестского городского Совета депутатов трудящихся Пастухова и и. о. его секретаря Боярской. Читая решение городских властей того периода, диву даешься, сколько тогда было энергии и оптимизма! Ведь прошло еще неполных два года после освобождения города от фашистов, когда еще жизнь и быт людей были плохи, действовала карточная система обеспечения населения продуктами питания. Однако руководство Бреста старалось сделать все возможное, чтобы вернуть людей к нормальной спокойной жизни…

Но в конце 40-х годов этот парк был вновь закрыт по неизвестным причинам. А в 1975 году «Брестводоканал», пробурив несколько артезианских скважин, обустроил на части территории бывшего Городского сада Мухавецкий водозабор, который сегодня насчитывает 30 скважин и является крупнейшим в городе добытчиком и поставщиком питьевой воды для населения. И вот в начале ХХI века городские власти с подачи общественности решили наконец подарить парку новую жизнь.