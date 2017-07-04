Где и как получить сертификат ЦТ

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Выдача сертификатов о прохождении централизованного тестирования (ЦТ) начнется 10 июля, напомнили Sputnik в Минобразования.



© Sputnik / Виктор Толочко Стали известны результаты ЦТ по истории Беларуси

Централизованное тестирование — необходимый этап для большинства абитуриентов белорусских вузов при поступлении. От сдачи ЦТ освобождены только призеры олимпиад и некоторые другие категории граждан. Сами же экзамены в рамках ЦТ продолжались в течение июня и первых дней июля.

Выдавать сертификаты централизованного тестирования начнут 10 июля. Забрать свои сертификаты можно будет только в том пункте проведения ЦТ, где абитуриент сдавал испытание.

Чтобы забрать сертификат, абитуриенту необходимо предъявить удостоверяющий личность документ и пропуск на ЦТ с отметкой "тестирование прошел". В случае утери пропуска необходимо написать заявление на выдачу сертификата.

Если абитуриент не может лично забрать сертификат по уважительной причине, то его могут получить его родители или иные законные представители.

В случае повреждения или утери сертификата заявление необходимо написать в Республиканский институт контроля знаний — выдать новый документ смогут только там.