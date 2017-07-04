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Где и как получить сертификат ЦТ
05.07.2017 12:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 июл — Sputnik. Выдача сертификатов о прохождении централизованного тестирования (ЦТ) начнется 10 июля, напомнили Sputnik в Минобразования.
© Sputnik / Виктор Толочко
Централизованное тестирование — необходимый этап для большинства абитуриентов белорусских вузов при поступлении. От сдачи ЦТ освобождены только призеры олимпиад и некоторые другие категории граждан. Сами же экзамены в рамках ЦТ продолжались в течение июня и первых дней июля.
Выдавать сертификаты централизованного тестирования начнут 10 июля. Забрать свои сертификаты можно будет только в том пункте проведения ЦТ, где абитуриент сдавал испытание.
Чтобы забрать сертификат, абитуриенту необходимо предъявить удостоверяющий личность документ и пропуск на ЦТ с отметкой "тестирование прошел". В случае утери пропуска необходимо написать заявление на выдачу сертификата.
Если абитуриент не может лично забрать сертификат по уважительной причине, то его могут получить его родители или иные законные представители.
В случае повреждения или утери сертификата заявление необходимо написать в Республиканский институт контроля знаний — выдать новый документ смогут только там.
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Сертификаты абитуриенты могут забрать только в том пункте, где проходили централизованное тестирование.
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