ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Где и как получить сертификат ЦТ

05.07.2017 12:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Выдача сертификатов о прохождении централизованного тестирования (ЦТ) начнется 10 июля, напомнили Sputnik в Минобразования.

Где и как получить сертификат ЦТ
© Sputnik / Виктор Толочко
Стали известны результаты ЦТ по истории Беларуси

Централизованное тестирование — необходимый этап для большинства абитуриентов белорусских вузов при поступлении. От сдачи ЦТ освобождены только призеры олимпиад и некоторые другие категории граждан. Сами же экзамены в рамках ЦТ продолжались в течение июня и первых дней июля.

Выдавать сертификаты централизованного тестирования начнут 10 июля. Забрать свои сертификаты можно будет только в том пункте проведения ЦТ, где абитуриент сдавал испытание.

Чтобы забрать сертификат, абитуриенту необходимо предъявить удостоверяющий личность документ и пропуск на ЦТ с отметкой "тестирование прошел". В случае утери пропуска необходимо написать заявление на выдачу сертификата.

Если абитуриент не может лично забрать сертификат по уважительной причине, то его могут получить его родители или иные законные представители.

В случае повреждения или утери сертификата заявление необходимо написать в Республиканский институт контроля знаний — выдать новый документ смогут только там.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сертификаты абитуриенты могут забрать только в том пункте, где проходили централизованное тестирование.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
На жителя Барановичей составили протокол за опубликованное в соцсетях фото со свастикой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика