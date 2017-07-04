В Солигорске задержали подозреваемых в распространении психотропов: из них пятеро подростки

Сотрудниками отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Солигорского РОВД задержана группа молодых людей, распространявшая психотропные вещества. Из семи участников группы — пятеро несовершеннолетние, в том числе четыре девушки. Об этом сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.



Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома

Более месяца назад сотрудникам отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Солигорского РОВД поступила оперативная информация о появившейся в городе сети распространения психотропных веществ. В ходе проверки этой информации и целого комплекса оперативно-розыскных мероприятий стало понятно, что в городе появилась группа, распространяющая особо-опасный психотроп «альфа-PVP».

«Идейным вдохновителем команды стал 23-летний солигорчанин, его основным помощником 17-летний приятель. Кроме того, в состав входили распространители — четыре несовершеннолетние девушки (возраст 15−17 лет) и 19-летний парень. Группа получала бесконтактным способом партии психотропных веществ, фасовала их на дозы, которые раскладывались в тайники, размещенные в разных частях города и района. В ходе оперативной разработки стало понятно, что члены группы знакомы между собой достаточно давно — все они жили в городе Солигорске, неподалеку друг от друга, общались в одной дворовой компании», — рассказали в милиции.



Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома

Вечером 20 июня подозреваемых задержали. В этот день двое молодых людей закладывали очередные дозы на автомобиле Mitsubishi Galant, который принадлежал 23-летнему жителю Солигорска. Заложив в тайники около 20 закладок, подозреваемые решили перекусить, в этот момент их задержали оперативники наркокотнроля

«Непосредственно у фигурантов и в машине, на которой они передвигались, был обнаружен 21 грамм расфасованного в пакетики психотропного вещества „альфа-PVP“», — отметили в УВД Миноблисполкома.

Далее милиционеры вместе с задержанными направились в деревню Поварчицы Солигорского района, где расположен дачный дом 23-летнего жителя Солигорска. Там в сейфе было обнаружено еще 90 граммов нефасованного аналогичного психотропа, а также 5 граммов высушенной марихуаны. Также оттуда были изъяты более полутысячи полимерных пакетиков для фасовки, электронные весы, катушки изоляционной ленты, банковские карты, мобильные телефоны, компьютерная техника. Все это организаторами использовалось для распространения психотропных веществ.



Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома

Позже оперативники задержали остальных подозреваемых. 15-летняя школьница, две 16-летние лицеистки, 17-летняя учащаяся колледжа, 19-летний неработающий были задержаны по местам жительства.

«В ходе проведенных обысков у двух девушек обнаружен расфасованный психтроп. Имеются сведения, что сбытчики сами периодически употребляли распространяемые наркотики, при этом у двух девушек просматривается зависимость», — подчеркнули в милиции.

Как рассказал начальник ОНиПТЛ Солигорского РОВД Петр Картаков, по имеющейся к настоящему времени информации, компания начала заниматься распространением психотропных веществ с начала года.

Солигорским районным отделом Следственного комитета в отношении задержанных возбуждено семь уголовных дел по ст. 328 ч.3 Уголовного кодекса Беларуси. Все обстоятельства незаконной деятельности фигурантов устанавливаются в ходе проводимого расследования.