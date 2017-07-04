На жителя Барановичей составили протокол за опубликованное в соцсетях фото со свастикой

На жителя Барановичей составили протокол за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской символики, сообщил TUT.BY начальник штаба Барановичского РОВД Михаил Шляков.

По материалам административного дела молодой человек выложил провокционную фотографию в одной из социальных сетей. На снимке присутствует нацистский флаг, свастика, а также другая символика и человек в маске, который поднял руку в нацистском приветствии. Размещенная фотография вызвала возмущение пользователей.

Личность распространителя изображения оперативно установили. На него составили протокол по ст. 17.10 КоАП.

Если вина молодого человека будет доказана, ему грозит до 10 базовых величин (230 рублей) штрафа, либо арест.

Напомним, в конце июня в Молодечно задержали парня за тату в виде свастики . На него составили протокол по ст. 17.10 КоАП. Сотрудникам милиции молодой человек пояснил, что татуировка у него появилась в 2004 году. По его словам, отбывая наказание в одном из исправительных учреждений Беларуси и будучи несовершеннолетним, он сделал татуировку в виде «славянского символа солнца».