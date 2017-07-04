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В минском зоопарке от рук посетителей пострадали две камерунские козы

05.07.2017 11:55 — Новости Общества | Tut.by  
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В минском зоопарке две камерунские козы заболели после того, как посетители покормили их неправильной едой, сообщили агентству «Минск-Новости» в учреждении.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото с сайта tambov-zoo.ru

— Сейчас козы чувствуют себя хорошо — они находятся под присмотром зоотехников, — пояснила младший научный сотрудник зоопарка Татьяна Солтысова. — Мы постоянно напоминаем посетителям, что кормление животных в зоопарке запрещено, повсюду висят запрещающие таблички, гости зоопарка все равно пытаются накормить питомцев. Пища, привычная для человека (попкорн, чипсы, кукурузные палочки, леденцы, печенье и т.д.), смертельно опасна для зверей и птиц. Зачастую по неосторожности животное может в процессе кормления проглотить несъедобный предмет (пакет, стаканчик, упаковку, перчатку и т.п.), что неминуемо приведет к смерти питомца.

Как отметила Солтысова, кормление камерунских коз на контактной площадке вполне допустимо, но в качестве угощения могут выступать только кусочки вымытой и очищенной моркови.

 
Теги: Минск
 
 
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Это произошло после того, как посетители покормили их неправильной едой.

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