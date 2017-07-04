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В Щучине построят современный детский сад с бассейном
05.07.2017 11:55 — Новости Общества | Tut.by
Капсулу с посланием потомкам на месте строительства современного детского сада на 170 мест заложили в щучинском микрорайоне Западный. Детское дошкольное учреждение должно снять дефицит мест в садах-яслях райцентра,
— Новый детский сад в Щучине — это не только обеспечение шаговой доступности дошкольного образования, это и загрузка мощностей нашей ведущей строительной организации — МПМК-167, это создание новых рабочих мест, но, самое главное, это эффективное вложение средств в будущее, — говорил на торжественной церемонии председатель Щучинского райисполкома Сергей Ложечник.
Начальник главного финансового управления Гродненского облисполкома Павел Ошурик подчеркнул, что Щучинский регион стремительно развивается, а потому строительство нового детского сада — необходимость.
Сметная стоимость строительства, согласно разработанной проектно-сметной документации, — 5 миллионов 400 тысяч рублей. Финансирование будет осуществляться из областного бюджета. В 2017 году инвестиционной программой Гродненской области на строительство этого важного социального объекта выделен 1 миллион 600 тысяч рублей.
Строить детский сад площадью 5444 квадратных метра будут специалисты Щучинской МПМК-167 государственного предприятия «Гроднооблсельстрой».
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Капсула с посланием потомкам под строительство нового современного детского сада на 170 мест с заложили в щучинском микрорайоне Западный.
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