В Щучине построят современный детский сад с бассейном

Капсулу с посланием потомкам на месте строительства современного детского сада на 170 мест заложили в щучинском микрорайоне Западный. Детское дошкольное учреждение должно снять дефицит мест в садах-яслях райцентра, сообщает «Гродненская правда».





— Новый детский сад в Щучине — это не только обеспечение шаговой доступности дошкольного образования, это и загрузка мощностей нашей ведущей строительной организации — МПМК-167, это создание новых рабочих мест, но, самое главное, это эффективное вложение средств в будущее, — говорил на торжественной церемонии председатель Щучинского райисполкома Сергей Ложечник.

Начальник главного финансового управления Гродненского облисполкома Павел Ошурик подчеркнул, что Щучинский регион стремительно развивается, а потому строительство нового детского сада — необходимость.





Сметная стоимость строительства, согласно разработанной проектно-сметной документации, — 5 миллионов 400 тысяч рублей. Финансирование будет осуществляться из областного бюджета. В 2017 году инвестиционной программой Гродненской области на строительство этого важного социального объекта выделен 1 миллион 600 тысяч рублей.





Строить детский сад площадью 5444 квадратных метра будут специалисты Щучинской МПМК-167 государственного предприятия «Гроднооблсельстрой».