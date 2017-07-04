Кочанова: местные власти должны отчитываться перед населением

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Региональные власти должны отчитываться перед населением, заявила в среду глава Администрации президента Наталья Кочанова в ходе представления кандидатуры Анатолия Исаченко на должность главы Миноблисполкома.

Выступая перед депутатами области, Кочанова высказалась о необходимости расширять практику отчетов властей перед населением в регионах — не только в форме прямых телефонных линий и приемов граждан, но и выездных встреч.

"Когда люди информированы о том, что происходит в городе, районе, на предприятии, у них меньше возникает вопросов. Нет необходимости обращаться в вышестоящие инстанции, писать коллективные обращения", — отметила Кочанова.

По словам руководительницы Администрации президента, отчеты местных органов власти должны проходить регулярно — раз в месяц или квартал.

"В Беларуси созданы все условия для того, чтобы каждый человек, обращаясь к власти, получил ответ. Нужно внедрять новые формы и методы работы с людьми", — заключила Кочанова, ее слова привела БелТА .

Глава АП неоднократно на всех уровнях заявляла о том, что одна из первоочередных обязанностей власти — работа с населением, решение проблем и рассмотрение обращений. Кочанова уверена: в Минск из регионов идет множество обращений, которые можно было бы решить и на местном уровне.