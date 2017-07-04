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В Могилевской больнице №1 после капремонта открылись два неврологических отделения

05.07.2017 12:45 — Новости Общества | Tut.by  
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После капитального ремонта в Могилевской больнице № 1 открылись два неврологических отделения на 90 коек. Город подарил учреждению три новых машины скорой помощи, а «АСБ Беларусбанк» — современный реанимобиль со всем необходимым оборудованием.

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Во время капремонта обновили палаты, коридор, лестничные марши лечебного корпуса, утеплили фасад здания, провели озеленение территории.

Председатель горисполкома Владимир Цумарев подчеркнул, что Могилевская больница № 1 давно нуждалась в ремонте.

— При этом мы понимаем, что обновить сразу все помещения нам не позволит финансовое положение. Поэтому городские власти составили график ремонтных работ в этом учреждении здравоохранения. За последние несколько лет здесь уже провели работы в родильном, рентгенологическом, приемном отделениях и отделении гемодиализа. Сейчас открываем два неврологических отделения и уже думаем, как провести ремонт терапевтического, — пояснил Цумарев.

Главный врач больницы Виктор Клочков отметил, что условия пребывания в учреждении здравоохранения играют немаловажную роль в выздоровлении пациента.


Фото: mogilev.gov.by
 
 
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Город подарил больнице три машины скорой помощи, "АСБ Беларусбанк" - реанимобиль с оборудованием.

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