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"У Даши опухоль головного мозга, она мечтает увидеть море". Девочке собирают 3200 рублей на поездку

05.07.2017 13:38 — Новости Общества | Tut.by  
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На сайте «Мае Сэнс» собирают деньги на мечту шестилетней девочки. У Даши опухоль головного мозга и она мечтает увидеть море. На поездку в Калининград для девочки и ее мамы надо собрать 3200 белорусских рублей.


На рисунке Даши слова: «Я хочу на море!!!»

«Даше 6 лет, 3 года девочка мужественно борется со страшной болезнью — опухолью головного мозга, перенесла 3 многочасовые операции, тяжелейшее лечение. Дашенька добрая, умная, веселая, подвижная девочка, любит играть с братом в разные игры», — говорится на страничке благотворительного проекта MaeSens.

О болезни Даши семья узнала, когда девочке было 2 года и 8 месяцев. Подвижная, активная, веселая хохотушка утром собиралась в детский сад, в обед стал известен диагноз — гигантская опухоль головного мозга с врастанием в ствол, а к вечеру врачи сказали, что ребенок уходит, шансов выжить практически нет, писала бабушка девочки на MaeSens.

С тех пор девочка борется за жизнь.

Авторы проекта рассказывают, что Даша мечтает стать врачом, любит «лечить» кукол, хочет стать школьницей и учится читать, собирает и возит вместе с мамой подарки в больницу для детей.


Скриншот со страницы проекта.

«Есть у Дашеньки еще одна мечта. Еще до болезни Дашеньке и ее старшему братику Данилке родители много рассказывали о море, откладывали деньги на поездку, всей семьей радовались приближению лета. Но мечте не суждено было сбыться. Лето, и не одно, пришлось провести в больницах, деньги ушли на лечение. Дашенька мечтает увидеть море, собирать камешки, „поплехать“ ножками по водичке. Даше нужно собрать 3200 белорусских рублей. Это пребывание Даши и ее мамы в санатории в Калининграде, виза для проезда в Калининград через Литву, проезд туда и обратно и транзакционные издержки».

Создатели проекта отмечают: от Минска до Калининграда 570 километров. Даже 6 пожертвованных рублей приблизят Дашу на километр к мечте.

Поддержать проект «Главное желание Даши» можно напрямую на сайте проекта, либо создать встречу в поддержку доброго дела, зарегистрировавшись на сайте.

До завершения сбора денег осталось 26 дней, на этот момент собрано меньше 10% нужных средств.

 
Теги: Минск
 
 
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На сайте "Мае Сэнс" собирают деньги на мечту шестилетней девочки. У Даши опухоль головного мозга и она мечтает увидеть море. На поездку в Калининград девочки и ее...

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