Правнучка предпоследнего губернатора гродненской губернии посетила Гродно

Француженка Елена Световидофф-Рунге — правнучка предпоследнего гродненского губернатора Вадима Шебеко, вместе с мужем Сергеем впервые посетила Гродно 1 июля. Экскурсию по местам, где когда-то жил и работал ее предок, провел историк Андрей Вашкевич, рассказывает портал hrodna.life.





Вадим Николаевич Шебеко был назначен губернатором Гродненской губернии накануне Первой мировой войны, в октябре 1913 года. Вскоре началась война и губернатору срочно нужно было организовать оборону, а также эвакуацию ценных документов и вещей из губернии. В тот момент тысячи беженцев двинулись на восток. Осложнилась работа на фабриках, полях, транспорте, возникли трудности с продовольствием. Летом 1915 г. фронт приблизился к Гродненской губернии. Под угрозой окружения российские войска покинули Гродно, который потерял свое значение как крепость. Губернские учреждения и губернатор Шебеко эвакуировались в Калугу.

В 1916—1917 годах Вадим Николаевич был московским градоначальником, последним руководителем Москвы эпохи царизма. После Октябрьской революции деятель эмигрировал в Париж. В 1920−30-е годы был совладельцем чайной с антикварной лавкой «Боярский терем» в центре столицы Франции. Умер в Париже в 1943 году, там же и похоронен.

Потомки Шебеко до сих пор живут во Франции. Елена Световидофф — первая из потомков Шебеко, кто приехал в Гродно. Два дня понадобилось, чтобы на машине из Парижа добраться в Беларусь.





«Мне было интересно узнать, где моя семья жила и работала, поэтому мы и приехали в Гродно, — рассказывает Елена. — Должность губернатора в то время была очень серьезной. От этого человека зависело многое. Насколько я знаю, у моего прадеда в Гродно и в России репутация была неплохая».

Елена рассказывает, что в семейном архиве Шебеко пока не находила информации о Гродно или фотографий с видами этого места. Женщина объясняет это тем, что когда ее прадед оставлял Гродно, то все делалось в спешке — немцы уже были на подходе. Такая же ситуация произошла и во время революциии.

«Умер мой прадед в 1943 году, я его не застала. Но в нашей семье сохранился его архив, который мы все еще спустя годы не разобрали. Там есть письма, различная корреспонденция, возможно, будет и что-то связанное с Гродно. Я много читала и знаю, что прадед много старался для населения этого города. Даже когда он эмигрировал в Калугу, то и там занимался вопросами перемещения людей из города.

Впоследствии он переехал в Москву, а далее в Париж. Сейчас многие говорят, что эмигранты прятались во Франции. Но мне кажется, такие фразы очень неудачные. Потому что это было все что угодно кроме прятаться. Многим приходилось в эмиграции работать на разных работах. Например, сын Вадима Николаевича, мой дедушка, был таксистом. Он не выбирал и ему надо было кормить свою семью. А с протянутой рукой сидеть у нас не принято".

В эмиграции многие верили, что когда-то вернутся в Россию, поэтому оставались верными своей стране и взглядам. Эмигранты создавали свои объединения, школы, приходы. Они не забывали русский язык.



Историк Андрей Вашкевич проводить экскурсию по Гродно для Елены и ее мужа. Фото: hrodna.life

«Благодаря тем эмигрантам мы сейчас во Франции спокойно разговариваем и читаем на русском языке. Мы продолжаем их дело, наши дети и внуки до сих пор ходят во Франции в русские школы», — добавила Елена.

Правнучке гродненского губернатора Вадима Шебеко понравился Гродно. В первую очередь женщина хотела посмотреть Коложскую церковь, а также посетить те места, где мог быть ее предок. После Гродно гости из Франции отправились в Эстонию, где раньше жили предки мужа Елены.